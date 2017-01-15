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15 января 2017, 17:38 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Олимпийский чемпион Нижат Рахимов номинирован на звание лучшего штангиста мира

Казахстанец Нижат Рахимов, выступающий в весовой категории до 77 килограммов, номинирован на звание лучшего тяжелоатлета мира по итогам 2016 года, передает корреспондент Vesti.kz.

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На награду, которую вручает Международная федерация тяжелой атлетики (IWF), претендуют семь штангистов. Все они прошлым летом выиграли Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

В их числе — колумбиец Оскар Фигероа (до 62 кг), китаец Лун Цинцюань (до 56 кг), иранец Киран Ростами (до 85 кг), узбекистанец Руслан Нурутдинов (до 105 кг) и грузин Лаша Талахадзе (свыше 105 кг).

Голосование проводится на официальном сайте IWF и завершится 31 января. После этого будет назван победитель.

Напомним, на Олимпиаде в Рио Рахимов победил в своей весовой категории, установив новый мировой рекорд в толчке. По сумме двух упражнений казахстанец поднял 379 килограммов (165+214).

23-летний Рахимов родился в Баку и до лета 2013 года выступал за сборную Азербайджана. Он покинул родную команду из-за допингового скандала, получив двухлетнюю дисквалификацию. В августе 2014 года Рахимов принял гражданство Казахстана, но в соревнованиях смог участвовать лишь с 2015. Уже на втором турнире он выиграл чемпионат мира-2015. На региональном уровне штангист представляет Атыраускую область.

Добавим, что из казахстанцев звание лучшего тяжелоатлета мира по итогам года четырежды выигрывал Илья Ильин (2005, 2006, 2014 и 2015). В ноябре штангист был лишен золотых медалей Олимпиад-2008 и 2012. Возможно, его ждет дисквалификация.

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