Перепроверка допинг-пробы штангиста Аккаева перед ОИ-2012 дала положительный результат
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/.
Допинг-проба российского штангиста Хаджимурата Аккаева, взятая у спортсмена в преддверии Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, дала положительный результат после перепроверки. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (ИВФ).
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В пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество туринабол.
Российский штангист должен был участвовать в Играх-2012, но перед стартом турнира не поехал в Лондон. Официальной причиной снятия Аккаева с Олимпиады называлась травма спортсмена.
В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года в Пекине также после обнаружения в его
Аккаев является серебряным призером Игр-2004 и чемпионом мира 2011 года.
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