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13 января 2017, 8:53 | Летние: Тяжелая атлетика | Sports.kz

«Золото» пекинской Олимпиады перейдет к казахстанской тяжелоатлетке

Международный олимпийский комитет лишил золотых медалей летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине восьмерых тяжелоатлетов. Среди них — китаянка Цао Лэй, которая обошла в тот год казахстанку Аллу Важенину.

Международный олимпийский комитет лишил золотых медалей летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине восьмерых тяжелоатлетов. Среди них — китаянка <span class=error>Цао</span> <span class=error>Лэй</span> которая обошла в тот год <span class=error>казахстанку</span> Аллу <span class=error>Важенину</span>. Увеличить
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Важенина стала серебряной призеркой Игр в категории до 75 килограммов, «золото» досталось китаянке Цао Лэй, а «бронза» — Надежде Евстюхиной из России.

Как сообщается на сайте МОК, результат Цао Лэй будет аннулирован, после перепроверки допинг-пробу у нее обнаружены стимуляторы гормона роста. Еще в августе МОК заявил, что в допинг-пробе китаянки были запрещенные вещества.

Таким образом, «золото» перейдет к казахстанской тяжелоатлетке Алле Важениной, которая на Олимпиаде в Пекине заняла второе место.

Напомним, победитель летних Олимпиады в Пекине и Лондоне в весовой категории до 94 кг Илья Ильин был дисквалифицирован, его результаты аннулированы, а награды отозваны, из-за найденных в допинг-пробах запрещенных препаратов. Результаты пекинской Олимпиады были аннулированы также у казахстанских тяжелоатлеток Светланы Подобедовой, Зульфии Чиншанло и Майи Манезы, были отозваны их награды.

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