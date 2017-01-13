«Золото» пекинской Олимпиады перейдет к казахстанской тяжелоатлетке
Международный олимпийский комитет лишил золотых медалей летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине восьмерых тяжелоатлетов. Среди них — китаянка Цао Лэй, которая обошла в тот год казахстанку Аллу Важенину.
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Важенина стала серебряной призеркой Игр в категории до 75 килограммов, «золото» досталось китаянке Цао Лэй, а «бронза» — Надежде Евстюхиной из России.
Как сообщается на сайте МОК, результат Цао Лэй будет аннулирован, после перепроверки
Таким образом, «золото» перейдет к казахстанской тяжелоатлетке Алле Важениной, которая на Олимпиаде в Пекине заняла второе место.
Напомним, победитель летних Олимпиады в Пекине и Лондоне в весовой категории до 94 кг Илья Ильин был дисквалифицирован, его результаты аннулированы, а награды отозваны,
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