«Золото» пекинской Олимпиады перейдет к казахстанской тяжелоатлетке

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Важенина стала серебряной призеркой Игр в категории до 75 килограммов, «золото» досталось китаянке Цао Лэй, а «бронза» — Надежде Евстюхиной из России.

Как сообщается на сайте МОК, результат Цао Лэй будет аннулирован, после перепроверки допинг-пробу у нее обнаружены стимуляторы гормона роста. Еще в августе МОК заявил, что в допинг-пробе китаянки были запрещенные вещества.

Таким образом, «золото» перейдет к казахстанской тяжелоатлетке Алле Важениной, которая на Олимпиаде в Пекине заняла второе место.