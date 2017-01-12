Кузнецов: Кубок России по тяжелой атлетике очертит круг претендентов на участие в ЧЕ
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Февральский Кубок России по тяжелой атлетике в Зеленодольске определит основных кандидатов на участие в апрельском чемпионате Европы в хорватском Сплите, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.
Кузнецов был назначен на данную должность 22 декабря на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России. Сроки проведения Кубка России —
«На первый сбор команды, который начнется 16 января в Рузе, приглашены 19 спортсменов и семь тренеров, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — Это общий установочный сбор команды: в нем примут участие и штангисты из первой сборной России, и атлеты из юниорской команды, которых мы хотим просмотреть. Подготовка в Рузе продлится до 5 февраля. А основной тренировочный сбор пройдет уже после отбора на Кубке России. На нем мы отберем ребят, которых будем готовить уже к чемпионату Европы».
Собеседник агентства добавил, что впоследствии пройдут еще два этапа подготовки.
«Во второй половине февраля мы будем готовиться в Сочи, а в марте в Рузе, — отметил специалист. — И на заключительном сборе количество спортсменов уже будет уменьшено, примерно до 11−12: восьми основных и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter