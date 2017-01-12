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12 января 2017, 15:52 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Кузнецов: Кубок России по тяжелой атлетике очертит круг претендентов на участие в ЧЕ

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Февральский Кубок России по тяжелой атлетике в Зеленодольске определит основных кандидатов на участие в апрельском чемпионате Европы в хорватском Сплите, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер мужской сборной России Павел Кузнецов.

Кузнецов был назначен на данную должность 22 декабря на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России. Сроки проведения Кубка России — 6—13 февраля, чемпионата Европы — 1—9 апреля.

«На первый сбор команды, который начнется 16 января в Рузе, приглашены 19 спортсменов и семь тренеров, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — Это общий установочный сбор команды: в нем примут участие и штангисты из первой сборной России, и атлеты из юниорской команды, которых мы хотим просмотреть. Подготовка в Рузе продлится до 5 февраля. А основной тренировочный сбор пройдет уже после отбора на Кубке России. На нем мы отберем ребят, которых будем готовить уже к чемпионату Европы».

Собеседник агентства добавил, что впоследствии пройдут еще два этапа подготовки.

«Во второй половине февраля мы будем готовиться в Сочи, а в марте в Рузе, — отметил специалист. — И на заключительном сборе количество спортсменов уже будет уменьшено, примерно до 11−12: восьми основных и трех-четырех запасных».
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МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Стартовый этап подготовки женской сборной России по тяжелой атлетике к апрельскому чемпионату Европы начнется 16 января в подмосковной Рузе, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Николай Колесников.
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