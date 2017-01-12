Кузнецов: Кубок России по тяжелой атлетике очертит круг претендентов на участие в ЧЕ

Кузнецов был назначен на данную должность 22 декабря на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России. Сроки проведения Кубка России — 6—13 февраля , чемпионата Европы — 1—9 апреля .

«На первый сбор команды, который начнется 16 января в Рузе, приглашены 19 спортсменов и семь тренеров, — сказал в телефонном разговоре Кузнецов. — Это общий установочный сбор команды: в нем примут участие и штангисты из первой сборной России, и атлеты из юниорской команды, которых мы хотим просмотреть. Подготовка в Рузе продлится до 5 февраля. А основной тренировочный сбор пройдет уже после отбора на Кубке России. На нем мы отберем ребят, которых будем готовить уже к чемпионату Европы».

Собеседник агентства добавил, что впоследствии пройдут еще два этапа подготовки.