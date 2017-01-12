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12 января 2017, 15:02 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Колесников: Подготовка российских штангисток к ЧЕ начнется 16 января в Рузе

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Стартовый этап подготовки женской сборной России по тяжелой атлетике к апрельскому чемпионату Европы начнется 16 января в подмосковной Рузе, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Николай Колесников.

Колесников был назначен на данный пост 22 декабря на заседании исполкома Федерации тяжелой атлетики России. Чемпионат Европы пройдет 1—9 апреля в Сплите (Хорватия).

«16 января на тренировочном сборе в Рузе мы начинаем подготовку к чемпионату Европы, — сказал в телефонном разговоре Колесников. — В нем будут принимать участие лидеры нашей команды — (серебряный призер Олимпиады-2012, многократная чемпионка мира и Европы) Надежда Каширина и (победительница чемпионата мира-2013, дважды серебряный призер мировых первенств) Тима Туриева. Всего будет 15−16 спортсменок, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к претенденткам на участие в чемпионате Европы. Сбор продлится до 6 февраля».

Следующим проверочным этапом станет Кубок России, который пройдет в Зеленодольске с 6 по 13 февраля.

«Это соревнование будет отборочным к чемпионату Европы, — добавил собеседник агентства. — А потом у нас запланированы сборы в Кисловодске и Сочи».

«Заключительный этап подготовки к чемпионату Европы пройдет в марте в Рузе, — продолжил Колесников. — Кандидатами на участие в турнире являются спортсменки взрослой сборной России и молодежной (до 23 лет) команды».
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