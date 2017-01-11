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11 января 2017, 9:22 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Глава ФТАР Агапитов: Итоги ЧЕ определят перспективы работы тренеров сборной

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Результаты выступления мужской и женской сборных России на чемпионате Европы 2017 года могут повлиять на продолжение сотрудничества с главными тренерами команд — Павлом Кузнецовым и Николаем Колесниковым соответственно, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Кузнецов и Колесников были назначены главными тренерами 22 декабря на заседании исполкома организации, но пока их кандидатуры официально не утверждены в министерстве спорта РФ. Чемпионат Европы пройдет 1—9 апреля в Сплите (Хорватия).

«Все знают Николая Алексеевича и Павла Викторовича не только как выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов, но и как великолепных тренеров и организаторов, — сказал Агапитов. — У каждого из них за плечами не один подготовленный высококвалифицированный спортсмен и множество успешно проведенных соревнований. Таких больше нет. Я определил срок работы новой команды до апреля месяца. После чемпионата Европы можно будет подвести итоги и сделать необходимые корректировки, если таковые потребуются».
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