Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/28386486/
11 января 2017, 9:21 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Агапитов: ФТАР будет аккредитована, представив четкую антидопинговую программу

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) сможет получить постоянную аккредитацию в министерстве спорта РФ только после представления проработанной программы борьбы с допингом, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» президент ФТАР Максим Агапитов.

Агапитов был избран президентом ФТАР 22 ноября на отчетно-выборной конференции. Ранее специалист был исполняющим обязанности главы ФТАР — после ухода в сентябре в отставку прежнего руководителя федерации Сергея Сырцова из-за череды допинговых скандалов и отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх 2016 года. На данный момент ФТАР не имеет постоянной аккредитации в Минспорте.

«В настоящее время Федерация тяжелой атлетики России наделена правами и полномочиями общероссийской физкультурно-спортивной организации по виду спорта, — сказал Агапитов. — В 2016 году прежняя команда федерации дважды выходила (в министерство спорта РФ) на комиссию по аккредитации, но был получен отказ — в связи с отсутствием убедительной программы по борьбе с допингом».

«Сейчас мы приводим в соответствие все необходимые документы и разрабатываем программу, проведя консультативные встречи и привлекая специалистов», — добавил собеседник агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Глава ФТАР Агапитов: Итоги ЧЕ определят перспективы работы тренеров сборной

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Олег Богатов. Результаты выступления мужской и женской сборных России на чемпионате Европы 2017 года могут повлиять на продолжение сотрудничества с главными тренерами команд — Павлом Кузнецовым и Николаем Колесниковым соответственно, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Еще 7 новостей  Все новости
10 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года