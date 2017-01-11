Агапитов: ФТАР будет аккредитована, представив четкую антидопинговую программу

Агапитов был избран президентом ФТАР 22 ноября на отчетно-выборной конференции. Ранее специалист был исполняющим обязанности главы ФТАР — после ухода в сентябре в отставку прежнего руководителя федерации Сергея Сырцова из-за череды допинговых скандалов и отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх 2016 года. На данный момент ФТАР не имеет постоянной аккредитации в Минспорте.

«В настоящее время Федерация тяжелой атлетики России наделена правами и полномочиями общероссийской физкультурно-спортивной организации по виду спорта, — сказал Агапитов. — В 2016 году прежняя команда федерации дважды выходила (в министерство спорта РФ) на комиссию по аккредитации, но был получен отказ — в связи с отсутствием убедительной программы по борьбе с допингом».

«Сейчас мы приводим в соответствие все необходимые документы и разрабатываем программу, проведя консультативные встречи и привлекая специалистов», — добавил собеседник агентства.