Агапитов: ФТАР будет аккредитована, представив четкую антидопинговую программу
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) сможет получить постоянную аккредитацию в министерстве спорта РФ только после представления проработанной программы борьбы с допингом, заявил в интервью агентству «Р-Спорт» президент ФТАР Максим Агапитов.
Агапитов был избран президентом ФТАР 22 ноября на
«В настоящее время Федерация тяжелой атлетики России наделена правами и полномочиями общероссийской
«Сейчас мы приводим в соответствие все необходимые документы и разрабатываем программу, проведя консультативные встречи и привлекая специалистов», — добавил собеседник агентства.
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