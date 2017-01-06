Федерация тяжелой атлетики Польши о допинге Ильина: Мы получили «золото» в странных обстоятельствах!

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23 ноября было официально объявлено о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил казахстанца Илью Ильина двух золотых медалей ОИ-2008 и ОИ-2012 после того, как в его допинг-пробах после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества.

В заявлении Федерация тяжелой атлетики Польши сообщается, что официального утверждения Колецки в звании олимпийского чемпиона пришлось ждать почти полгода. Организация сообщила, что саму золотую медаль спортсмен пока не получил, но в протоколах МОК и Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) именно Колецки указан победителем.

«Конечно, мы поздравляем всех с этим достижением, но трудно не согласиться, что олимпийские медали переходят к нам в очень странных обстоятельствах. Кто знает, возможно, было бы лучше не передавать никому наград после процедур Международного антидопингового агентства (WADA), МОК и IWF, а оставить “пустыми” позиции тех, кто попался на допинге. А может быть, через восемь или десять лет мы будем говорить об этой ситуации уже в контексте соревнований в Рио-де-Жанейро… », — говорится в заявлении Федерации тяжелой атлетики Польши.

Стоит отметить, что во время ОИ-2004 в Афинах 35-летний Колецки сдал вторую в карьере положительную допинг-пробу и был дисквалифицирован на год.

Напомним, что Казахстан был лишен девяти олимпийских медалей. С Олимпиад-2008 «золото» лишен тяжелоатлет Илья Ильин, «серебра» — тяжелоатлетка Ирина Некрасова и борец вольного стиля Таймураз Тигиев, а «бронзы» — борец греко-римского стиля Асет Мамбетов и тяжелоатлетка Мария Грабовецкая. По итогам Олимпиады-2012 золотых медалей лишились все тот же Ильин, а также штангистки Майя Манеза, Светлана Подобедова и Зульфия Чиншанло.

Все спортсмены обязаны вернуть свои медали. Их результаты аннулированы, а сами они в ближайшее время узнают сроки своей дисквалификации. За возврат медалей МОК назначает ответственными Национальные олимпийские комитеты стран.