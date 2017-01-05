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5 января 2017, 19:24 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Белорусский штангист отстранен на 4 года за употребление четырех видов допинга

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Национальное антидопинговое агентство Белоруссии дисквалифицировало на четыре года 20-летнего тяжелоатлета Станислава Ладорного за употребление четырех видов запрещенных веществ. Об этом сообщается на сайте организации.

В пробе спортсмена обнаружены анастрозол мельдоний и анаболические стероиды. Увеличить
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В пробе спортсмена были обнаружены анастрозол, мельдоний, а также экзогенные (метандиенон) и эндогенные ААС (анаболические андрогенные стероиды).

Спортсмен дисквалифицирован с 4 ноября 2016 года по 3 ноября 2020 года. Также аннулированы его результаты, показанные в период с 8 сентября по 4 ноября 2016 года.

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