Белорусский штангист отстранен на 4 года за употребление четырех видов допинга
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Национальное антидопинговое агентство Белоруссии дисквалифицировало на четыре года 20-летнего тяжелоатлета Станислава Ладорного за употребление четырех видов запрещенных веществ. Об этом сообщается на сайте организации.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пробе спортсмена были обнаружены анастрозол, мельдоний, а также экзогенные (метандиенон) и эндогенные ААС (анаболические андрогенные стероиды).
Спортсмен дисквалифицирован с 4 ноября 2016 года по 3 ноября 2020 года. Также аннулированы его результаты, показанные в период с 8 сентября по 4 ноября 2016 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter