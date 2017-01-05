Белорусский штангист отстранен на 4 года за употребление четырех видов допинга

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В пробе спортсмена были обнаружены анастрозол, мельдоний, а также экзогенные (метандиенон) и эндогенные ААС (анаболические андрогенные стероиды).

Спортсмен дисквалифицирован с 4 ноября 2016 года по 3 ноября 2020 года. Также аннулированы его результаты, показанные в период с 8 сентября по 4 ноября 2016 года.