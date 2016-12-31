Глава ФТАР: Для российской тяжелой атлетики 2016 год стал переломным
МОСКВА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Уходящий 2016 год для российской тяжелой атлетики стал переломным. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
«Для нашей федерации и спортсменов 2016 год был сложным, российские тяжелоатлеты были отстранены от Олимпийских игр в
«Помимо внешней политики, мы произвели целый ряд изменений внутри федерации: избрали нового президента, генерального секретаря, приняли решение о смене тренерского штаба сборной команды. Главным тренером женской команды утвержден олимпийский чемпион Николай Колесников, главным тренером мужской команды — олимпийский чемпион Павел Кузнецов. В федерации так же будут созданы тренерский, научный, технический комитеты, комитет по работе со спонсорами и многое другое», — добавил глава федерации.
«Пользуясь возможностью, поздравляю всех с Наступающим Новым Годом! И спасибо всем, кто болеет за тяжелую атлетику, поддерживает ее и на словах, и на деле», — сказал Агапитов.
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