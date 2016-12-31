Глава ФТАР: Для российской тяжелой атлетики 2016 год стал переломным

«Для нашей федерации и спортсменов 2016 год был сложным, российские тяжелоатлеты были отстранены от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Это был удар по российской тяжелой атлетике, но я уверен, что обновленная федерация восстановит порядок и дисциплину внутри организации, честное имя российской тяжелой атлетики, а наши спортсмены покажут хороший уровень. Не подумайте, что все отложено на 2017 год, нет, в декабре я посетил чемпионат Европы в Израиле, Кубок Катара в Дохе, в рамках которых удалось провести ряд встреч с президентами континентальных федераций, а также переговоры с президентом международной федерации Томашем Аяном», — сказал Агапитов.

«Помимо внешней политики, мы произвели целый ряд изменений внутри федерации: избрали нового президента, генерального секретаря, приняли решение о смене тренерского штаба сборной команды. Главным тренером женской команды утвержден олимпийский чемпион Николай Колесников, главным тренером мужской команды — олимпийский чемпион Павел Кузнецов. В федерации так же будут созданы тренерский, научный, технический комитеты, комитет по работе со спонсорами и многое другое», — добавил глава федерации.

«Пользуясь возможностью, поздравляю всех с Наступающим Новым Годом! И спасибо всем, кто болеет за тяжелую атлетику, поддерживает ее и на словах, и на деле», — сказал Агапитов.