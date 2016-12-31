В интервью республиканскому интернет-порталу Sports.kz бронзовая медалистка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Карина Горичева поделилась планами на будущее и подвела некоторые итоги уходящего года.



— Карина, какие у Вас впечатления от прошедшего года? Олимпиада тут наверняка стоит особняком?

— Про эту Олимпиаду я уже забыла — впереди Токио. Я была призером только когда стояла на пьедестале, как только спустилась с него — нужно начинать готовиться к следующим соревнованиям.



— Спустя прошедшее время, понимаете, чего не хватило для достижения более высокого результата?

— Конечно, сейчас понимаю все допущенные мною ошибки и буду их исправлять. Ошибки были в плане техники.



— Это Ваша первая Олимпиада. Расскажите о своих ощущениях от участия в главных спортивных стартах четырехлетия?

— Первое чувство на Олимпиаде — это ответственность: за результат, за свою страну, чью честь я должна была защищать. Очень хотелось оправдать доверие болельщиков, родителей, друзей и тренеров, и поднять флаг Казахстана!



— После Олимпиады многие сайты Чечни называли Вас «первой чеченкой-олимпийкой». Как относитесь к такому статусу?

— Честно говоря, совершенно не следила за этим, но мне приятно. Спасибо им за такие слова.



— Как проходит Ваше восстановление после Олимпийских Игр?

— На восстановление мне потребовалось три месяца, уже приступила к тренировкам. Впереди — Азиатские Игры, к ним я и готовлюсь.



— Где обычно набираете форму? Кто Ваш личный тренер? Давно ли с ним работаете?

— Мой личный тренер — Сергей Владимирович Седов, 15 лет работаю с ним. Этот специалист взял меня сразу же, как я пришла в секцию. Сейчас он стал тренером мужской сборной страны, теперь больше консультирует, принимая участие в моей подготовке. На данный момент я тренируюсь в расположении женской сборной Казахстана.



— Знакомы ли Вы с новым главным тренером сборной Казахстана Юрием Мельниковым?

— Да, конечно, знакома. Это очень хороший человек, хороший тренер, умный. Думаю, с ним у нас все будет хорошо



— В каких соревнованиях Вы собираетесь принять участие в этом году?

— Чемпионат Азии, чемпионат Мира, Азиада и Универсиада. Очень хочу принять участие во всех стартах. Сейчас перехожу в новую весовую категорию 69 килограммов, хочу там попробовать себя.



— На Олимпиаде в Токио теперь будете сражаться только за «золото»?

— Разумеется. Моя цель там — только золотая медаль.



— Какова Ваша высшая спортивная цель?

— Стать олимпийской чемпионкой.



— Есть ли у Вас кумиры в тяжелой атлетике?

— Есть — это Светлана Подобедова. Она очень сильный и упорный спортсмен и человек, стараюсь быть на нее похожей. Кстати, сейчас Светлана будет участвовать в моей подготовке — станет моим тренером. Мне очень повезло.



— Известно, что Вы учитесь на педагога-психолога. Чем обусловлен такой выбор профессии?

— Я не выбирала эту профессию — просто сдала документы и поступила. Я также не выбирала, где именно буду учиться, — у меня категорически не было времени на учебу. Сборы, соревнования… Поэтому тренеры подсуетились — и «засунули» меня в Казахский государственный женский педагогический университет.



— Что можете пожелать казахстанцам в канун Нового года?

— Счастья, здоровья, успехов и больше улыбок! Мирного неба над головой и радости в каждом доме!