142-килограммовая штанга убила американского спортсмена
22-летний американец Кайл Томсон погиб в результате падения 142-килограммовой штанги ему на шею. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Associated Press.
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Несчастный случай произошел в одном из тренажерных залов города Анкени, штат Айова. Томсон готовился выполнить жим лежа, когда штанга выскользнула у него из рук и упала ему на шею. Он был госпитализирован в больницу города
Сообщается, что Томсона страховали несколько человек. По словам представителя университета штата Айова Аннет Хэкер, погибший являлся студентом данного учебного заведения.
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