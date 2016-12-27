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27 декабря 2016, 19:04 | Летние: Тяжелая атлетика | Чемпионат.com

Тяжелоатлет Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии в 2016 году

Министерство по делам молодёжи и спорта Грузии признало лучшим спортсменом уходящего 2016 года чемпиона Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по тяжёлой атлетике Лашу Талахадзе, сообщает «Грузия Online».

Помимо победителя в этой номинации были названы и ещё восемь. Лучшим молодым спортсменом стал Звиад Патриадзе (греко-римская борьба), лучший параспортсмен (мужчина и женщина) — Звиад Гогочури (дзюдо) и Ирма Хецуриани (фехтование), лучший спортсмен в неолимпийском виде спорта — Андрей Зинченко (контактное каратэ), лучший судья — Эдишер Мачаидзе (греко-римская борьба), лучшая спортивная федерация —- Федерация дзюдо, лучшая команда — сборная Грузии по баскетболу, лучшая спортсменка — Анастасия Готфрид (тяжёлая атлетика) и лучший тренер — Георгий Асанидзе (тяжёлая атлетика).
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Новости Тяжелой атлетики

Тяжелоатлет Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии 2016 года

ТБИЛИСИ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике Лаша Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии 2016 года. Об этом сообщило министерство спорта Грузии, которое определяло победителей в разных номинациях.
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