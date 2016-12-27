Тяжелоатлет Талахадзе признан лучшим спортсменом Грузии 2016 года

«Я все сделал для того, чтобы своими успешными выступлениями на Олимпиаде 2016 года в Бразилии, на чемпионатах мира и Европы принести успех Грузии, обрадовать жителей нашей страны», — сказал на церемонии награждения 23-летний Талахадзе.

Лучшей спортсменкой и тренером года также стали представители тяжелой атлетикой: Анастасия Готфрид и Георгий Асанидзе соответственно. Лучшим молодым спортсменом был назван Звиад Патаридзе (греко-римская борьба), лучшими паралимпийцами — Звиад Гогочури (дзюдо, мужчины) и Ирма Хецуриани (фехтование, женщины), лучшим представителем неолимпийских видов спорта — Андрей Зинченко (контактное карате), лучшим арбитром — Эдишер Мачаидзе (греко-римская борьба), лучшей спортивной федерацией — Федерация дзюдо, лучшей командой — мужская сборная по баскетболу.

Грузия на Олимпиаде в Рио завоевала две золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали, заняв в неофициальном медальном зачете 38-е место (в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Грузия заняла 39-е место).