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27 декабря 2016, 15:25 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Казахстанские тяжелоатлеты отпраздновали Новый год с воспитанниками детского дома

Казахстанские тяжелоатлеты отпраздновали Новый год с воспитанниками детского дома и детьми из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями, передает корреспондент Vesti.kz.

Праздничное мероприятие состоялось в Караганде. Увеличить
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Новогодняя елка со спортсменами, которая продлится с 27 по 29 декабря, традиционно проводится в карагандинском Центре развития бокса имени Серика Сапиева. Организаторами праздника является Федерация тяжелой атлетики Казахстана.

В этом году вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, снеговиком и другими новогодними персонажами поздравить ребят приехали олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Нижат Рахимов и бронзовая призерка Олимпиады в Рио Карина Горичева.

Участниками сказочного представления стали более тысячи ребятишек в возрасте от 4 до 14 лет. Помимо подарков, развлекательной программы и интерактивных игр организаторы приготовили для детей настоящий праздничный обед.

Отдельным подарком стала встреча со спортсменами. Последние приняли активное участие в празднике: фотографировались, танцевали, и, пожалуй, самое главное — сказали теплые слова всем присутствующим, поздравили с наступающим Новым Годом, а также пообщались лично.

«Сколько себя помню, на детских новогодних утренниках я всегда был ведущим. И мне очень нравилось выступать перед зрителями, объявлять номера и так далее. Здесь я будто бы вновь окунулся в детство. Очень рад, что приехал сюда, и внес хоть какой-то небольшой вклад в этот праздник. Улыбки и счастливые глаза детей дорогого стоят!

Хочется верить, что глядя на нас, спортсменов, эти ребята поверят, что нет ничего невозможного. Что все в их руках. Хочу поблагодарить руководство Федерации за подаренный детям праздник. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья и мира в каждом доме, в каждой семье!" — отметил Рахимов.

В свою очередь Карина Горичева призналась, что не отмечает этот праздник. Однако по памяти смогла произнести стих, который она рассказывала на утренниках.

— Сегодня мы здесь, чтобы поздравить детей с наступающим Новым годом. Лично для меня это замечательное завершение 2016-го — мы с ними смеялись, обнимались и водили хороводы. В целом было очень весело! Они подходили, и говорили, что видели меня по телевизору. Мне было до слез приятно. Я второй раз сюда приезжаю и каждый раз частичка моего сердца остается вместе с этими детьми. Здорово, что для них организовали такой праздник, ведь для ребят это настоящая новогодняя сказка!

— А Вы сами как планируете отметить наступающий праздник?

— Если честно, я Новый год не отмечаю. Для меня это обычный день календаря, хороший повод, чтобы встретится с близкими и родными, пустить салюты. А относиться к этому празднику, как к старту чего-то нового я не буду. Я считаю, что каждый день человек может начать жизнь заново, бросить свои вредные привычки, начать правильно питаться, заниматься спортом и прочее… Для этого не нужно ждать 1 января. Быть может, такое равнодушие к этому празднику связанно с тем, что в детстве на Новый год я всегда умудрялась заболеть ангиной и зачастую пропускала все детские праздничные мероприятия. Продолжалось это до девятого класса, когда я пошла в спортивную школу, и мой иммунитет окреп.

— Но на детских утренниках сказочные образы примеряла?

— Я была Снежинкой и рассказывала стихи. Сейчас… Что-то вроде:

Хорошо сегодня в парке, на деревьях иней. Новогодние подарки, бусы на рябине… (смеется) С новым годом всех! С новым счастьем!

Добавим, что ежегодное мероприятие, проводимое ФТА Казахстана совместно с КОФБ, стало традицией последних лет, которая нацелена на приобщение детей к спорту и здоровому образу жизни.

Фото пресс-службы Федерации.

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