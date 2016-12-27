Нижат Рахимов: В Казахстане школа тяжелой атлетики значительно сильнее, чем в Азербайджане

Специально для республиканского интернет-портала Sports.kz казахстанский тяжелоатлет, чемпион Мира 2015 года и олимпийский чемпион 2016-го, победитель юношеских Олимпийских Игр 2010 года, подвел итоги уходящего года.



— Нижат, каким стал 2016 год для Вас?

— Самое яркое события заканчивающегося года — безусловно, Олимпийские Игры. В этом году ставил себе цель стать чемпионом Мира, победить на Олимпиаде, и у меня все получилось. Поэтому год могу назвать успешным.



— Расскажите всем еще раз о своей победе на Олимпиаде в Рио. Как это случилось, за счет чего удалось поставить мировой рекорд?

— Выступил хорошо, благодаря тренировкам, — я работал на этот результат много лет. Однако я победил, потому что мне помог Аллах.



— После Олимпиады Ваш отец сказал, что три года не видел сына. Почему так произошло?

— Режим есть режим. Если нужно выключить телефон — выключаешь, если надо провести всю ночь в зале — проводишь. Во время подготовки к Олимпиаде в жизни спортсмена нет ничего, кроме тренировок.



— Где и как тренируетесь? Кто Ваш наставник?

— Тренируюсь, в основном, на сборах с национальной командой Казахстана — чаще всего в Алматы, Талдыкоргане. Мои тренеры — Виктор Геннадьевич Ни и Энвер Туркелери.



— Как и когда начали заниматься штангой? В других видах спорта не пробовали свои силы?

— Мой отец тоже был штангистом, впервые привел меня в зал, когда мне было 3 года. С 8 до 10 лет занимался борьбой, в 10 лет уже серьезно начал заниматься штангой.



— Не жалеете о своем уходе из азербайджанской сборной? Обращались ли к Вам после (или до) Олимпиады из Азербайджана с предложениями вернуться?

— Обращались и до, и после Олимпийских Игр — звонили, приглашали, обещали мне самые лучшие условия. Даже после чемпионата Мира начали названивать. Но я никогда не вернусь туда, что бы мне там не предложили. Совершенно не жалею, ведь в Казахстане школа тяжелой атлетики значительно сильнее, чем в Азербайджане.



— Поделитесь планами на следующий год. Какие цели ставите перед собой?

— Ни один человек не знает, что его ожидает завтра. Поэтому не хочу загадывать что-то наперед.



— В 2015 году Вы стали чемпионом Мира, в 2016-м — олимпийским чемпионом. Набрали сейчас свою наилучшую форму?

— Да, можно сказать и так. Чувствую себя очень хорошо, возможно, именно сейчас нахожусь на пике спортивной форме.



— Главная вершина в спорте, Олимпиада, Вами уже покорена. Что Вас стимулирует продолжать выходить на помост?

— Мы, спортсмены, всегда хотим побеждать, мы по-хорошему больны тяжелой атлетикой. Могу сказать, что штанга — моя вторая жизнь.



— Задумываетесь ли о следующей Олимпиаде? Рассчитываете на еще одно олимпийское «золото»?

— Как уже говорил, не хочу загадывать. Ин Ша Аллах, буду участвовать. Никогда не смогу сказать перед турниром, что стану чемпионом.



— У Вас есть возможность поздравить казахстанцев с наступающими праздниками. Что можете им пожелать?

— Желаю счастья, здоровья, чтобы у всех людей все было хорошо — не только в 2017-м, но и всегда!