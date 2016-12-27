Штангистка Каширина начнет сезон в феврале выступлением на Кубке России
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в тяжелой атлетике россиянка Татьяна Каширина заявила агентству «Р-Спорт», что ее первое официальное выступление в 2017 году состоится на февральском Кубке России в Зеленодольске.
Четырехкратная чемпионка мира и шестикратная победительница чемпионатов Европы в весовой категории свыше 75 килограммов Каширина пропустила в 2016 году чемпионат Европы в рамках подготовки к Олимпийским играм в
«Я начала тренироваться около двух месяцев назад и пока еще не набрала оптимальную форму, — сказала в телефонном разговоре Каширина. — Пока я спокойно занимаюсь у себя дома, в Ногинске. Мои ближайшие планы — выступление на Кубке России».
Спортсменка отметила, что еще не принято решение об участии в чемпионате Европы, который в начале апреля пройдет в Сплите (Хорватия).
«Мое выступление на чемпионате Европы пока находится под вопросом, — продолжила штангистка. — Я думаю, что этот вопрос лучше задать новому президенту Федерации тяжелой атлетики России (Максиму Агапитову), мы просто тренируемся».
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