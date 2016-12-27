Олимпийские чемпионы Рахимов и Баландин пополнили ряды казахстанской армии
Накануне в городском сборном пункте департамента по делам обороны города Алматы состоялись торжественные проводы призывников на срочную воинскую службу, сообщает официальный сайт ФТРК.
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В их числе оказались два олимпийскиx чемпиона Рио-2016 — тяжелоатлет Нижат Раxимов и пловец Дмитрий Баландин.
Отмечается, что повестку спортсмены получили задолго до Олимпиады, и теперь им предстоит служить в воинской части Астаны. Готовиться к следующим запланированным соревнованиям придется в армейских стенах, однако тренировочному процессу это не помешает.
«Каждый человек должен служить своей Родине. Армия — это та школа, которую предстоит пройти каждому мужчине. Я всегда готов и с гордость сегодня надел армейскую форму», — поделился Рахимов.
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