Илья Ильин рассказал, какие рекорды будет бить в 2017 году

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«Нормально все у меня. Стараюсь переквалифицироваться в другой образ жизни. Нелегко, но ничего. На то у меня эти навыки спортивные, которые мне даны. Они для этого и нужны, чтобы пройти какой-то этап в жизни. Все у меня хорошо. Буду потихоньку и постепенно показывать свою жизнь. Вот в таких мероприятиях (открытие депозита на имя воспитанника детского дома — прим. Vesti.kz) или какого-то другого рода.

В наступающем году всем желаю добра, мира и благополучия. Пускай успех нас не покидает. Я лично от 2017 года жду колоссальных успехов. Планирую прыгнуть выше себя даже (смеется). То есть, какие-то личные и мировые рекорды, может быть, не спортивные, а жизненного характера, хочу побить. Того и всем желаю, — поделился Ильин.

Напомним, двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Илью Ильина лишили медалей после перепроверки допинг-проб. По словам 28-летнего спортсмена, он до последнего надеялся на чудо, но остался виноватым.

Золотых медалей ОИ-2012 также лишились штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза, а борец вольного стиля Таймураз Тигиев — «серебра» ОИ-2008. Кроме того, шесть казахстанцев, оставшиеся без медалей на тех Играх, наказаны аннулированием результатов за применение допинга.