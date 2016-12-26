Илья Ильин рассказал, какие рекорды будет бить в 2017 году
Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, лишенный двух олимпийских медалей, рассказал, как изменилась его жизнь после допингового скандала, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Нормально все у меня. Стараюсь переквалифицироваться в другой образ жизни. Нелегко, но ничего. На то у меня эти навыки спортивные, которые мне даны. Они для этого и нужны, чтобы пройти
В наступающем году всем желаю добра, мира и благополучия. Пускай успех нас не покидает. Я лично от 2017 года жду колоссальных успехов. Планирую прыгнуть выше себя даже (смеется). То есть,
Напомним, двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Илью Ильина лишили медалей после перепроверки
Золотых медалей ОИ-2012 также лишились штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза, а борец вольного стиля Таймураз Тигиев — «серебра» ОИ-2008. Кроме того, шесть казахстанцев, оставшиеся без медалей на тех Играх, наказаны аннулированием результатов за применение допинга.
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