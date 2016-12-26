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26 декабря 2016, 14:31 | Летние: Тяжелая атлетика | Vesti.kz

Илья Ильин рассказал, какие рекорды будет бить в 2017 году

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, лишенный двух олимпийских медалей, рассказал, как изменилась его жизнь после допингового скандала, передает корреспондент Vesti.kz.

По словам известного тяжелоатлета он хочет прыгнуть выше себя. Увеличить
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«Нормально все у меня. Стараюсь переквалифицироваться в другой образ жизни. Нелегко, но ничего. На то у меня эти навыки спортивные, которые мне даны. Они для этого и нужны, чтобы пройти какой-то этап в жизни. Все у меня хорошо. Буду потихоньку и постепенно показывать свою жизнь. Вот в таких мероприятиях (открытие депозита на имя воспитанника детского дома — прим. Vesti.kz) или какого-то другого рода.

В наступающем году всем желаю добра, мира и благополучия. Пускай успех нас не покидает. Я лично от 2017 года жду колоссальных успехов. Планирую прыгнуть выше себя даже (смеется). То есть, какие-то личные и мировые рекорды, может быть, не спортивные, а жизненного характера, хочу побить. Того и всем желаю, — поделился Ильин.

Напомним, двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Илью Ильина лишили медалей после перепроверки допинг-проб. По словам 28-летнего спортсмена, он до последнего надеялся на чудо, но остался виноватым.

Золотых медалей ОИ-2012 также лишились штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза, а борец вольного стиля Таймураз Тигиев — «серебра» ОИ-2008. Кроме того, шесть казахстанцев, оставшиеся без медалей на тех Играх, наказаны аннулированием результатов за применение допинга.

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