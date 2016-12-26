Илья Ильин открыл образовательный депозит на имя воспитанника детского дома
Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин открыл образовательный депозит на имя воспитанника детского дома в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.
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По словам спортсмена, он рад поддержать такую важную инициативу, и собирается тесно общаться с «подопечным» — 13-летним Владимиром Мигуновым.
«Я узнал, что ребята делают такие интересные вещи. И я согласился принять участие. Почему?
По его словам, он ощущает себя старшим братом, и пообещал помогать юному казахстанцу. Илья намерен создавать благо через помощь воспитаннику детского дома, который сам хочет стать спортсменом.
— Я хочу стать известным спортсменом. Очень приятно познакомиться с Ильей Ильиным. Он пример в спорте, — поделился 13-летний Владимир.
— А ты хорошо учишься? — поинтересовался Ильин. — Спорт учебе не мешает?
— Нет, я хорошо учусь и упорно занимаюсь спортом. Хочу стать баскетболистом.
— Смотри. Если хочешь стать спортсменом, нужно каждый день тренироваться. Изучай иностранные языки. Постараюсь делиться с тобой своим жизненным опытом, — подытожил Ильин.
Добавим, что первый платеж на депозит составил 50 тысяч тенге. Ранее, в акции принял участие призер Олимпийских Игр-2016 Василий Левит: боксер открыл депозит на имя Алтынбека Багибергенова.
Напомним, 28-летней тяжелоатлет Илья Ильин, дважды выигравший Олимпийские игры, был отлучен от спорта
Фото Vesti.kz (c)
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