Илья Ильин открыл образовательный депозит на имя воспитанника детского дома

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По словам спортсмена, он рад поддержать такую важную инициативу, и собирается тесно общаться с «подопечным» — 13-летним Владимиром Мигуновым.

«Я узнал, что ребята делают такие интересные вещи. И я согласился принять участие. Почему? Во-первых, молодежь надо поддерживать. Можем показать им какие-то результаты. Но нужно и материально помогать. Особенно тем, которые стремятся к каким-то победам, вершинам. Решил, что нужно это сделать. И вот я здесь. Познакомился с Владимиром. Тем молодым человеком, которого я буду поддерживать. Думаю, в дальнейшем это выльется во что-то очень хорошее. У парня виден огонь в глазах», — рассказал Ильин.

По его словам, он ощущает себя старшим братом, и пообещал помогать юному казахстанцу. Илья намерен создавать благо через помощь воспитаннику детского дома, который сам хочет стать спортсменом.

— Я хочу стать известным спортсменом. Очень приятно познакомиться с Ильей Ильиным. Он пример в спорте, — поделился 13-летний Владимир.

— А ты хорошо учишься? — поинтересовался Ильин. — Спорт учебе не мешает?

— Нет, я хорошо учусь и упорно занимаюсь спортом. Хочу стать баскетболистом.

— Смотри. Если хочешь стать спортсменом, нужно каждый день тренироваться. Изучай иностранные языки. Постараюсь делиться с тобой своим жизненным опытом, — подытожил Ильин.

Добавим, что первый платеж на депозит составил 50 тысяч тенге. Ранее, в акции принял участие призер Олимпийских Игр-2016 Василий Левит: боксер открыл депозит на имя Алтынбека Багибергенова.

Напомним, 28-летней тяжелоатлет Илья Ильин, дважды выигравший Олимпийские игры, был отлучен от спорта из-за допинга. Сам спортсмен рассказал, что он чист и подумывает написать книгу о своей карьере.

Фото Vesti.kz (c)