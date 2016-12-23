Юрий Мельников: Я пришел не к разбитому корыту, а в готовую команду, у которой есть большой потенциал
Заканчивающийся 2016 год для казахстанской тяжелой атлетики выдался весьма неоднозначным. В нем уместились и отличное выступление сборной Казахстана на Олимпиаде в Рио, и достойное представление страны на других международных соревнованиях, однако ситуацию омрачил допинговый скандал, после которого именитых казахстанских штангистов лишили олимпийских наград, а главный тренер нашей сборной Алексей Ни подал в отставку.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Специально для республиканского
— Юрий Александрович, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от двух своих первых турниров в новой должности — Кубке Азии и Международного Кубка Катара.
— Эти два старта проходили параллельно. В Кубке Катара мог выступить только один спортсмен от страны — им стал Селимхан Абубакаров, который занял почетное третье место. На Кубке Азии Казахстан представляли Айдар Казов в категории 77 кг и Александра Аборнева в 75+, оба спортсмена победили. Я бы не сказал, что этот старт был сильным, —
— Познакомились уже со всеми спортсменами? Провели ли
— Спортсменов я знал довольно хорошо и до назначения, был осведомлен об их сильных качествах, с некоторыми был знаком лично. Часто находился на сборах команды. Обрядов посвящения у нас не бывает, меня назначили на Кубке Казахстана в Кызылорде (проходил с 1 по 5 декабря. — прим.).
— Уже определились с первыми номерами в сборной?
— С первыми номерами определились уже на Кубке Азии. И не только с первыми — утвердили и вторые номера. Также перевели в главную команду несколько человек из молодежной сборной — как говорится, добавляем свежую кровь.
— Назовите атлетов, на которых Вы всерьез рассчитываете на Олимпийских Играх.
— В первую очередь, всерьез рассчитываем на тех спортсменов, которые достойно представили нас на последней Олимпиаде. Все они достаточно молоды, а для тяжелой атлетики — даже очень молоды. Рассчитываем, в первую очередь, на них.
— Расскажите о планах национальной команды на 2017 год.
— В 2017 году запланировано несколько важных стартов. Это чемпионат Азии, который пройдет в апреле в Ашхабаде, также в планах принять участие в Универсиаде-2017, чемпионате Мира, который состоится в американском Анахайме. Но уже сейчас мы планируем подготовку к 2018-му, так как в этом году пройдут Азиатские Игры и чемпионат Мира, дающий лицензии для выступления на Олимпиаде.
— Обдумываете ли состав сборной к Олимпиаде-2020?
— Конечно, обдумываем, но у всех есть шанс. Впереди четыре года, многое может поменяться. Если спортсмен будет тренироваться, соревноваться и окажется сильнейшим — он поедет на Олимпийские Игры-2020.
— Назовите спортсменов, которым уже сейчас по силам попасть на главный турнир четырехлетия? Выделите, пожалуйста, перспективную молодежь — кто к следующей Олимпиаде будет претендовать на места в национальной сборной?
— Помимо тех атлетов, что я упоминал, есть несколько спортсменов, которые сейчас переходят из молодежи во взрослый спорт — это Альберт Линдер, Александра Аборнева, и, конечно же, Надежда Ногай. Эти атлеты довольно талантливы, чтобы всерьез конкурировать с признанными мастерами.
Очень бы хотелось видеть в команде Зульфию Чиншанло, сейчас Федерация решает вопрос со сроками ее дисквалификации, и, конечно же, очень хочется, чтобы в сборной был Илья Ильин, потому что Илья — действительно талантливый спортсмен, и как человек он очень порядочный. Вы сами
— Подведите краткие итоги 2016 года для тяжелой атлетики в Казахстане.
— Главная тема — это, безусловно, допинговый скандал. То, что сейчас обсуждается в СМИ и социальных сетях, очень неприятно. Я считаю, что в этой проблеме нет вины наших спортсменов, — виноваты те люди, которые проверяли их. Когда команда приезжает на Олимпиаду, для того, чтобы получить допуск к Играм, все атлеты сдают
Алексей Геннадьевич поступил как настоящий мужчина — написал заявление и ушел. Он сделал очень много для тяжелой атлетики в нашей стране.
Хочется, чтобы в нас верили. Я категорически не согласен с тем, что говорят люди: якобы тяжелая атлетика в Казахстане после всех скандалов пошла на дно на 10 лет. На Олимпийских Играх мы все доказали в чистой борьбе.
У нас есть и молодые спортсмены, и уже состоявшиеся мастера. Я пришел не к разбитому корыту — я пришел в готовую команду, у которой есть большой потенциал.
— Что можете пожелать любителям спорта Казахстана на Новый год?
— Хочу пожелать казахстанцам, в первую очередь, крепкого здоровья — это ведь самое главное.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter