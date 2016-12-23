Юрий Мельников: Я пришел не к разбитому корыту, а в готовую команду, у которой есть большой потенциал

Специально для республиканского интернет-портала Sports.kz новый главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Юрий Мельников подвел итоги уходящего года.



— Юрий Александрович, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от двух своих первых турниров в новой должности — Кубке Азии и Международного Кубка Катара.

— Эти два старта проходили параллельно. В Кубке Катара мог выступить только один спортсмен от страны — им стал Селимхан Абубакаров, который занял почетное третье место. На Кубке Азии Казахстан представляли Айдар Казов в категории 77 кг и Александра Аборнева в 75+, оба спортсмена победили. Я бы не сказал, что этот старт был сильным, — все-таки, конец года, многие ведущие азиатские спортсмены отдыхают после Олимпиады и не принимали участия в данном турнире. Выступили достойно, атлеты к соревнованиям готовились дома, полноценных сборов не было.



— Познакомились уже со всеми спортсменами? Провели ли какой-то обряд посвящения?

— Спортсменов я знал довольно хорошо и до назначения, был осведомлен об их сильных качествах, с некоторыми был знаком лично. Часто находился на сборах команды. Обрядов посвящения у нас не бывает, меня назначили на Кубке Казахстана в Кызылорде (проходил с 1 по 5 декабря. — прим.).



— Уже определились с первыми номерами в сборной?

— С первыми номерами определились уже на Кубке Азии. И не только с первыми — утвердили и вторые номера. Также перевели в главную команду несколько человек из молодежной сборной — как говорится, добавляем свежую кровь.



— Назовите атлетов, на которых Вы всерьез рассчитываете на Олимпийских Играх.

— В первую очередь, всерьез рассчитываем на тех спортсменов, которые достойно представили нас на последней Олимпиаде. Все они достаточно молоды, а для тяжелой атлетики — даже очень молоды. Рассчитываем, в первую очередь, на них.



— Расскажите о планах национальной команды на 2017 год.

— В 2017 году запланировано несколько важных стартов. Это чемпионат Азии, который пройдет в апреле в Ашхабаде, также в планах принять участие в Универсиаде-2017, чемпионате Мира, который состоится в американском Анахайме. Но уже сейчас мы планируем подготовку к 2018-му, так как в этом году пройдут Азиатские Игры и чемпионат Мира, дающий лицензии для выступления на Олимпиаде.



— Обдумываете ли состав сборной к Олимпиаде-2020?

— Конечно, обдумываем, но у всех есть шанс. Впереди четыре года, многое может поменяться. Если спортсмен будет тренироваться, соревноваться и окажется сильнейшим — он поедет на Олимпийские Игры-2020.



— Назовите спортсменов, которым уже сейчас по силам попасть на главный турнир четырехлетия? Выделите, пожалуйста, перспективную молодежь — кто к следующей Олимпиаде будет претендовать на места в национальной сборной?

— Помимо тех атлетов, что я упоминал, есть несколько спортсменов, которые сейчас переходят из молодежи во взрослый спорт — это Альберт Линдер, Александра Аборнева, и, конечно же, Надежда Ногай. Эти атлеты довольно талантливы, чтобы всерьез конкурировать с признанными мастерами.



Очень бы хотелось видеть в команде Зульфию Чиншанло, сейчас Федерация решает вопрос со сроками ее дисквалификации, и, конечно же, очень хочется, чтобы в сборной был Илья Ильин, потому что Илья — действительно талантливый спортсмен, и как человек он очень порядочный. Вы сами когда-нибудь слышали, чтобы он кого-то поливал грязью? Хотя у Ильина были обиды на тренеров, но он воспитанный, умный человек. Такие спортсмены рождаются раз в сто лет. Илья не вел себя так, как некоторые спортсмены, не хотел бы их называть, которые бьют себя в грудь, поливая грязью Алексея Геннадьевича (Ни — прим.) — якобы, он во всем виноват.



— Подведите краткие итоги 2016 года для тяжелой атлетики в Казахстане.

— Главная тема — это, безусловно, допинговый скандал. То, что сейчас обсуждается в СМИ и социальных сетях, очень неприятно. Я считаю, что в этой проблеме нет вины наших спортсменов, — виноваты те люди, которые проверяли их. Когда команда приезжает на Олимпиаду, для того, чтобы получить допуск к Играм, все атлеты сдают допинг-пробы — их допустили, но как только наши спортсмены начали завоевывать медали, их снова взяли на контроль и что-то нашли. Почему через 8 лет вскрывается то, что давно должны были найти?! Почему не наказывают этих людей? Большой вопрос…



Алексей Геннадьевич поступил как настоящий мужчина — написал заявление и ушел. Он сделал очень много для тяжелой атлетики в нашей стране.



Хочется, чтобы в нас верили. Я категорически не согласен с тем, что говорят люди: якобы тяжелая атлетика в Казахстане после всех скандалов пошла на дно на 10 лет. На Олимпийских Играх мы все доказали в чистой борьбе.



У нас есть и молодые спортсмены, и уже состоявшиеся мастера. Я пришел не к разбитому корыту — я пришел в готовую команду, у которой есть большой потенциал.



— Что можете пожелать любителям спорта Казахстана на Новый год?

— Хочу пожелать казахстанцам, в первую очередь, крепкого здоровья — это ведь самое главное.