Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/weight-lifting/28225551/
22 декабря 2016, 18:54 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Золоев: Изменения в дисциплине ждут сборную РФ по тяжелой атлетике с новыми тренерами

Изменения в плане дисциплины и подготовки ждут российских тяжелоатлетов после назначения новых главных тренеров мужской и женской сборной, заявил агентству «Р-Спорт» тренер штангистов Руслана Албегова и Тимы Туриевой Казбек Золоев.

Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в четверг утвердил Павла Кузнецова и Николая Колесникова главными тренерами мужской и женской сборных страны по тяжелой атлетике соответственно.

«Необходимо вносить изменения, и изменения будут в плане дисциплины, подготовки, применения новых технологий в подготовке, питания. Это необходимо делать. Будем совместно это обсуждать и идти в направлении, чтобы не делать никаких ошибок», — сказал Золоев по телефону.

Собеседник агентства отметил, что в ближайшее время намерен пообщаться с новыми тренерами. «Как тренер ведущих спортсменов могу сказать, что кого бы не выбрали на исполкоме, с этими людьми мне надо работать. Это известные, уважаемые люди в тяжелой атлетике. Надеюсь на то, что будет совместная хорошая работа в правильном направлении в свете последних событий. Будут изменения в тяжелой атлетике. Я пока с новыми тренерами не общался, я на сборе в Кисловодске. Встретимся, обсудим, как будем работать», — сказал Золоев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тяжелой атлетики

Кузнецов и Колесников возглавили сборные России по тяжелой атлетике, сообщил Агапитов

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в четверг утвердил Павла Кузнецова и Николая Колесникова главными тренерами мужской и женской сборных страны по тяжелой атлетике соответственно, сообщил агентству «Р-Спорт» президент организации Максим Агапитов.
Еще 7 новостей  Все новости
19 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Принцесса из индийских сказок: 25-летняя гольфистка с потрясающей фигурой