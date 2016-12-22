Золоев: Изменения в дисциплине ждут сборную РФ по тяжелой атлетике с новыми тренерами

Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в четверг утвердил Павла Кузнецова и Николая Колесникова главными тренерами мужской и женской сборных страны по тяжелой атлетике соответственно.

«Необходимо вносить изменения, и изменения будут в плане дисциплины, подготовки, применения новых технологий в подготовке, питания. Это необходимо делать. Будем совместно это обсуждать и идти в направлении, чтобы не делать никаких ошибок», — сказал Золоев по телефону.

Собеседник агентства отметил, что в ближайшее время намерен пообщаться с новыми тренерами. «Как тренер ведущих спортсменов могу сказать, что кого бы не выбрали на исполкоме, с этими людьми мне надо работать. Это известные, уважаемые люди в тяжелой атлетике. Надеюсь на то, что будет совместная хорошая работа в правильном направлении в свете последних событий. Будут изменения в тяжелой атлетике. Я пока с новыми тренерами не общался, я на сборе в Кисловодске. Встретимся, обсудим, как будем работать», — сказал Золоев.