Кузнецов и Колесников возглавили сборные России по тяжелой атлетике, сообщил Агапитов
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в четверг утвердил Павла Кузнецова и Николая Колесникова главными тренерами мужской и женской сборных страны по тяжелой атлетике соответственно, сообщил агентству «Р-Спорт» президент организации Максим Агапитов.
В Москве в четверг проходит заседание исполкома ФТАР. Президентом организации 22 ноября на
«Главным тренером мужской сборной России по тяжелой атлетике утвержден Павел Кузнецов, — сказал в телефонном разговоре Агапитов. — Николай Колесников выбран главным тренером женской сборной России».
Павел Кузнецов — олимпийский чемпион 1988 года, с 2003 года — директор Владимирской специализированной
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