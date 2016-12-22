Кузнецов и Колесников возглавили сборные России по тяжелой атлетике, сообщил Агапитов

В Москве в четверг проходит заседание исполкома ФТАР. Президентом организации 22 ноября на отчетно-выборной конференции во Владимире был избран Максим Агапитов, ранее исполнявший обязанности главы организации.

«Главным тренером мужской сборной России по тяжелой атлетике утвержден Павел Кузнецов, — сказал в телефонном разговоре Агапитов. — Николай Колесников выбран главным тренером женской сборной России».