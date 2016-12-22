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22 декабря 2016, 17:15 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Кузнецов и Колесников возглавили сборные России по тяжелой атлетике, сообщил Агапитов

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в четверг утвердил Павла Кузнецова и Николая Колесникова главными тренерами мужской и женской сборных страны по тяжелой атлетике соответственно, сообщил агентству «Р-Спорт» президент организации Максим Агапитов.

В Москве в четверг проходит заседание исполкома ФТАР. Президентом организации 22 ноября на отчетно-выборной конференции во Владимире был избран Максим Агапитов, ранее исполнявший обязанности главы организации.

«Главным тренером мужской сборной России по тяжелой атлетике утвержден Павел Кузнецов, — сказал в телефонном разговоре Агапитов. — Николай Колесников выбран главным тренером женской сборной России».

Павел Кузнецов — олимпийский чемпион 1988 года, с 2003 года — директор Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Колесников — олимпийский чемпион 1976 года, ранее работал старшим тренером юношеской сборной России.
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