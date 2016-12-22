Кузнецов и Колесников возглавят сборные России по тяжелой атлетике
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт, Олег Богатов. Павел Кузнецов и Николай Колесников в четверг на исполкоме Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) будут утверждены главными тренерами мужской и женской сборных страны по тяжелой атлетике соответственно, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
В Москве 22 декабря состоится заседание исполкома федерации, на котором, в частности, будут избраны
«Главным тренером мужской сборной России будет утвержден Павел Кузнецов, — сообщил собеседник агентства. — Александр Венков возглавит молодежную команду, а у женщин главным тренером женской и молодежной команд станет Николай Колесников. Фамилии уже согласованы, кандидатуры должны быть утверждены».
Павел Кузнецов — олимпийский чемпион 1988 года, с 2003 года — директор Владимирской специализированной
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