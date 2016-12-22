Кузнецов и Колесников возглавят сборные России по тяжелой атлетике

В Москве 22 декабря состоится заседание исполкома федерации, на котором, в частности, будут избраны вице-президент и генеральный секретарь ФТАР, а также утверждены главные тренеры мужской и женской сборных. Президентом федерации 22 ноября на отчетно-выборной конференции во Владимире был избран Максим Агапитов, ранее исполнявший обязанности главы организации.

«Главным тренером мужской сборной России будет утвержден Павел Кузнецов, — сообщил собеседник агентства. — Александр Венков возглавит молодежную команду, а у женщин главным тренером женской и молодежной команд станет Николай Колесников. Фамилии уже согласованы, кандидатуры должны быть утверждены».