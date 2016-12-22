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22 декабря 2016, 10:49 | Летние: Тяжелая атлетика | Р-Спорт

Кузнецов и Колесников возглавят сборные России по тяжелой атлетике

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Олег Богатов. Павел Кузнецов и Николай Колесников в четверг на исполкоме Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) будут утверждены главными тренерами мужской и женской сборных страны по тяжелой атлетике соответственно, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

В Москве 22 декабря состоится заседание исполкома федерации, на котором, в частности, будут избраны вице-президент и генеральный секретарь ФТАР, а также утверждены главные тренеры мужской и женской сборных. Президентом федерации 22 ноября на отчетно-выборной конференции во Владимире был избран Максим Агапитов, ранее исполнявший обязанности главы организации.

«Главным тренером мужской сборной России будет утвержден Павел Кузнецов, — сообщил собеседник агентства. — Александр Венков возглавит молодежную команду, а у женщин главным тренером женской и молодежной команд станет Николай Колесников. Фамилии уже согласованы, кандидатуры должны быть утверждены».

Павел Кузнецов — олимпийский чемпион 1988 года, с 2003 года — директор Владимирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике, которой в 2014 году было присвоено его имя. Колесников — олимпийский чемпион 1976 года, ранее работал старшим тренером юношеской сборной России.
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