Ловчев приступает к тренировкам

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы Сергей Еремин заявил вчера, что Ловчев будет тренировать по инновационной программе при Фонде развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион». Программа называется «Путь к Олимпу».

— Цель программы — погрузиться в новый формат тренировок, — отметил Сергей Еремин. — Скоро вы Ловчева даже не узнаете. Я буду информировать президента Международной федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна о том, как пойдет подготовка. Мы создадим прецедент. Ловчев добровольно включается в такую программу. Уверен, у него будут огромные успехи.

ВЕРНИ МЕДАЛЬ

По словам известной российской тяжелоатлетки Оксаны Сливенко, она уже четыре года тренируется по подобной программе. Из-за допингового скандала российских тяжелоатлетов не допустили на Олимпиаду в Рио, на Игры в Лондон в 2012 году Сливенко не смогла поехать из-за травмы спины, в Пекине в 2008 году она взяла серебро. Не так давно стало известно, что допинг-проба китаянки Лю Чуньхун, которая на той Олимпиаде взяла золото, оказалась положительной. Теперь Сливенко должны передать золотую медаль китаянки. Но с российской спортсменкой по этому поводу до сих пор никто не связывался.

— В сентябре я виделся с Тамашем Аяном и сказал ему — верни медаль, — заявил Сергей Еремин. — К сожалению, пока никто ничего не сделал. Это очень неприятная ситуация.

Медаль ОИ в Пекине для Сливенко имеет большой вес: шансов завоевать олимпийское золото ей может больше не представиться. Учитывая огромные проблемы с допингом в тяжелой атлетике, все чаще появляются заявления об исключении ее из списка олимпийских видов спорта. Сергей Еремин в это не верит:

— Готов биться об заклад, что не будет исключения. Тяжелая атлетика как вид спорта расширяет географию за счет регионов, которые являются самими густонаселенными. Этот вид спорта несет в себе огромную гуманитарную функцию, так как не требует много денег. Им все больше занимаются в Азии и Африке, где не могут соревноваться в высокотехнологичных видах спорта. Кроме того, мы видим, как в США осуществляется реинкарнация тяжелой атлетики. Никогда не поверю, чтобы американцы тратили огромные деньги, а потом записали их в убытки. Тяжелая атлетика останется в олимпийской программе, нам просто нужно бороться за чистоту этого вида спорта.

ОСВОБОДИТЬ МЕСТО ДЛЯ ДРУГИХ

Что касается Федерации тяжелой атлетики России, президентом которой недавно был избран Максим Агапитов, то Еремин не до конца уверен, что новое руководство способно решить накопившиеся допинговые проблемы. По его словам, в нынешний исполком ФТАР вошло несколько людей, которые «повязаны на допинге». Изначально Еремин также планировал участвовать в выборах на пост главы ФТАР, но в последний момент снял свою кандидатуру. Буквально на днях он покинул и пост президента попечительского совета ФТАР.

— Господин Агапитов заявил, что скамейка попечительского совета должна быть длинной. Для меня это как эксперимент. Я решил освободить место для других. Написал заявление об уходе и отправил его по электронной почте и в бумажном варианте. Ответа так и не последовало. Что касается моего возможного возвращения на должность, то никогда не говори никогда, — отметил Еремин.