Ловчев приступает к тренировкам
Чемпион Европы 2014 года и бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Алексей Ловчев не собирается уходить из спорта, несмотря на четырехлетнее отстранение за допинг.
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— Цель программы — погрузиться в новый формат тренировок, — отметил Сергей Еремин. — Скоро вы Ловчева даже не узнаете. Я буду информировать президента Международной федерации тяжелой атлетики Тамаша Аяна о том, как пойдет подготовка. Мы создадим прецедент. Ловчев добровольно включается в такую программу. Уверен, у него будут огромные успехи.
ВЕРНИ МЕДАЛЬ
По словам известной российской тяжелоатлетки Оксаны Сливенко, она уже четыре года тренируется по подобной программе.
— В сентябре я виделся с Тамашем Аяном и сказал ему — верни медаль, — заявил Сергей Еремин. — К сожалению, пока никто ничего не сделал. Это очень неприятная ситуация.
Медаль ОИ в Пекине для Сливенко имеет большой вес: шансов завоевать олимпийское золото ей может больше не представиться. Учитывая огромные проблемы с допингом в тяжелой атлетике, все чаще появляются заявления об исключении ее из списка олимпийских видов спорта. Сергей Еремин в это не верит:
— Готов биться об заклад, что не будет исключения. Тяжелая атлетика как вид спорта расширяет географию за счет регионов, которые являются самими густонаселенными. Этот вид спорта несет в себе огромную гуманитарную функцию, так как не требует много денег. Им все больше занимаются в Азии и Африке, где не могут соревноваться в высокотехнологичных видах спорта. Кроме того, мы видим, как в США осуществляется реинкарнация тяжелой атлетики. Никогда не поверю, чтобы американцы тратили огромные деньги, а потом записали их в убытки. Тяжелая атлетика останется в олимпийской программе, нам просто нужно бороться за чистоту этого вида спорта.
ОСВОБОДИТЬ МЕСТО ДЛЯ ДРУГИХ
Что касается Федерации тяжелой атлетики России, президентом которой недавно был избран Максим Агапитов, то Еремин не до конца уверен, что новое руководство способно решить накопившиеся допинговые проблемы. По его словам, в нынешний исполком ФТАР вошло несколько людей, которые «повязаны на допинге». Изначально Еремин также планировал участвовать в выборах на пост главы ФТАР, но в последний момент снял свою кандидатуру. Буквально на днях он покинул и пост президента попечительского совета ФТАР.
— Господин Агапитов заявил, что скамейка попечительского совета должна быть длинной. Для меня это как эксперимент. Я решил освободить место для других. Написал заявление об уходе и отправил его по электронной почте и в бумажном варианте. Ответа так и не последовало. Что касается моего возможного возвращения на должность, то никогда не говори никогда, — отметил Еремин.
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