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21 декабря 2016, 13:58 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Еременко: IWF должна передать золотую медаль ОИ-2008 россиянке Сливенко

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) обязана передать россиянке Оксане Сливенко золотую медаль Олимпийских игр 2008 года. Такое мнение журналистам высказал глава попечительского совет Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин.

На Играх-2008 года Сливенко завоевала серебро победу одержала китаянка Лю Чуньхун. Впоследствии <nobr>допинг-проба</nobr> китайской спортсменки оказалась положительной. Увеличить
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На Играх-2008 года Сливенко завоевала серебро, победу одержала китаянка Лю Чуньхун. Впоследствии допинг-проба китайской спортсменки оказалась положительной.

«Оксана прошла все перепроверки и оказалась “чистой”, так что она должна занять первое место. В сентябре я встречался с Тамашем Аяном (президентом IWF. — Прим. ТАСС) и сказал ему, что нужно вернуть медаль. Но пока ни ОКР, ни МОК с Оксаной не связывались», — сказал Еремин.
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