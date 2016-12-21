Еременко: IWF должна передать золотую медаль ОИ-2008 россиянке Сливенко

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На Играх-2008 года Сливенко завоевала серебро, победу одержала китаянка Лю Чуньхун. Впоследствии допинг-проба китайской спортсменки оказалась положительной.

«Оксана прошла все перепроверки и оказалась “чистой”, так что она должна занять первое место. В сентябре я встречался с Тамашем Аяном (президентом IWF. — Прим. ТАСС) и сказал ему, что нужно вернуть медаль. Но пока ни ОКР, ни МОК с Оксаной не связывались», — сказал Еремин.