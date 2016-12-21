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21 декабря 2016, 13:48 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

Еремин уверен, что тяжелая атлетика не будет исключена из программы ОИ

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международный олимпийский комитет (МОК) не пойдет на исключение тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр. Такое мнение журналистам высказал президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион» Сергей Еремин.

В августе 2016 года появилась информация что МОК может рассмотреть вопрос об исключении тяжелой атлетики из программы Игр. Увеличить
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В августе 2016 года появилась информация, что МОК может рассмотреть вопрос об исключении тяжелой атлетики из программы Игр.

«Я уверен, что тяжелая атлетика не будет исключена из программы Олимпийских игр. Этот вид спорта несет социальную функцию, постоянно привлекает в свои ряды многие регионы. Он очень доступен и не требует больших затрат. Никогда олимпийский спорт не пойдет на то, чтобы лишить многие регионы возможности заниматься тяжелой атлетикой», — сказал Еремин.
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