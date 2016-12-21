Еремин уверен, что тяжелая атлетика не будет исключена из программы ОИ

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В августе 2016 года появилась информация, что МОК может рассмотреть вопрос об исключении тяжелой атлетики из программы Игр.

«Я уверен, что тяжелая атлетика не будет исключена из программы Олимпийских игр. Этот вид спорта несет социальную функцию, постоянно привлекает в свои ряды многие регионы. Он очень доступен и не требует больших затрат. Никогда олимпийский спорт не пойдет на то, чтобы лишить многие регионы возможности заниматься тяжелой атлетикой», — сказал Еремин.