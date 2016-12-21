Еремин не получил ответа от ФТАР по поводу своего выхода из попечительского совета

Еремин заявил о данном намерении после выборов главы ФТАР, в которых он участвовал. Новым президентом организации стал Максим Агапитов.

«Я вышел из попечительского совета, потому что надо соблюдать чистоту эксперимента. Я не вижу соприкосновения со спортом в той ситуации, когда в исполнительный комитет входят люди, замешанные в допинговых скандалах. Господин Агапитов сказал, что нужна длинная скамейка, и я посмотрю на состав этой скамейки», — сказал Еремин.

При этом функционер заявил, что не исключает своего участия в работе федерации в будущем.