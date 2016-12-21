Еремин не получил ответа от ФТАР по поводу своего выхода из попечительского совета
МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Глава попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин сообщил, что подал в организацию документы об уходе с занимаемого поста, но до сих пор не получил ответа. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
Еремин заявил о данном намерении после выборов главы ФТАР, в которых он участвовал. Новым президентом организации стал Максим Агапитов.
«Я вышел из попечительского совета, потому что надо соблюдать чистоту эксперимента. Я не вижу соприкосновения со спортом в той ситуации, когда в исполнительный комитет входят люди, замешанные в допинговых скандалах. Господин Агапитов сказал, что нужна длинная скамейка, и я посмотрю на состав этой скамейки», — сказал Еремин.
При этом функционер заявил, что не исключает своего участия в работе федерации в будущем.
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