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21 декабря 2016, 13:27 | Летние: Тяжелая атлетика | ТАСС

«Гераклион» запустит программу «Путь к Олимпу: перезагрузка» для тяжелоатлета Ловчева

МОСКВА, 21 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Обвиненный в употреблении допинга российский тяжелоатлет Алексей Ловчев в 2017 году примет участие в программе «Путь к Олимпу: перезагрузка», целью которой станет Олимпиада 2020 года в Токио. Об этом журналистам заявил президент Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион» Сергей Еремин.

В конце декабря прошлого года чемпион и рекордсмен мира Ловчев был временно отстранен от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В пробе «А» спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина — вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее было озвучено, что допинг-проба «Б», вскрытая в Монреале, также дала положительный результат. В итоге Ловчев был дисквалифицирован Международной федерацией тяжелой атлетики (ИВФ) на четыре года.

«В следующем году “Гераклион” запустит программу для Ловчева, которая будет называться “Путь к Олимпу: перезагрузка”. Целью ее будет показать, как путем программного подхода не просто развить дополнительные физические показатели, но и залечить травмы, поправить здоровье, полностью погрузиться в индивидуальную программу подготовки. Ее окончание намечено на 2020 год, причем широкой аудитории мы будем говорить о промежуточных результатах. Я буду информировать о них международной федерации, это будет ответ тем людям, которые навешали ярлыки на человека, который добровольно включается в такую программу», — сказал Еремин.

По итогам решения ИВФ российские тяжелоатлеты пропустили Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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