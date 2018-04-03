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17:08 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Лучшие фото Юлии Ефимовой

Пловчиха празднует 3 апреля свой 25-й день рождения.

Российская пловчиха Юлия Ефимова отмечает 3 апреля день рождения.

Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, шестикратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде.

В честь дня рождения спортсменки Спорт Mail.Ru подобрал лучшие фото из ее инстаграма.

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