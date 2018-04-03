Мальчик попросил у российского хоккеиста клюшку, чтобы он мог отбиваться от болельщиков команды-соперника.
Лучшие фото Юлии Ефимовой
Пловчиха празднует 3 апреля свой 25-й день рождения.
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Пловчиха празднует 3 апреля свой 25-й день рождения.
Российская пловчиха Юлия Ефимова отмечает 3 апреля день рождения.
Юлия Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира, шестикратный серебряный и трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата мира на короткой воде.
В честь дня рождения спортсменки Спорт Mail.Ru подобрал лучшие фото из ее инстаграма.