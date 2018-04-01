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Призер Олимпиады продала медали, чтобы расплатиться с долгами
Немецкая пловчиха Сандра Фолькер продала медали, выигранные ею на Олимпиаде-1996 в Атланте.
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Немецкая пловчиха Сандра Фолькер продала медали, выигранные ею на Олимпиаде-1996 в Атланте.
Спортсменке, которая завоевала на Играх-1996 три медали (две бронзы и серебро), пришлось расстаться с наградами, чтобы расплатиться с долгами.
Медали были выставлены на аукцион и в итоге проданы за 67.500 евро. Сама Фолькер была рада, что сумела выручить за медали эту сумму. Сообщается, что этих денег хватило 43-летней спортсменке, чтобы выплатить долги.