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16:04 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Призер Олимпиады продала медали, чтобы расплатиться с долгами

Немецкая пловчиха Сандра Фолькер продала медали, выигранные ею на Олимпиаде-1996 в Атланте.

Источник: AP 2018

Спортсменке, которая завоевала на Играх-1996 три медали (две бронзы и серебро), пришлось расстаться с наградами, чтобы расплатиться с долгами.

Медали были выставлены на аукцион и в итоге проданы за 67.500 евро. Сама Фолькер была рада, что сумела выручить за медали эту сумму. Сообщается, что этих денег хватило 43-летней спортсменке, чтобы выплатить долги.

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