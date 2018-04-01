Призер Олимпиады продала медали, чтобы расплатиться с долгами

Спортсменке, которая завоевала на Играх-1996 три медали (две бронзы и серебро), пришлось расстаться с наградами, чтобы расплатиться с долгами.

Медали были выставлены на аукцион и в итоге проданы за 67.500 евро. Сама Фолькер была рада, что сумела выручить за медали эту сумму. Сообщается, что этих денег хватило 43-летней спортсменке, чтобы выплатить долги.