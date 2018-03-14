Ферейра посчитал, что мальчик медленно подает мячи
Лига серфинга запретила крупным планом фотографировать ягодицы спортсменок
Мировые тенденции войны с домогательствами добрались до серфинга.
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Мировые тенденции войны с домогательствами добрались до серфинга.
В международной лиге серфинга теперь просят фотографов не снимать крупным планом спортсменок.
Особенно внимательными операторам теперь придётся быть во время прямой трансляции соревнований.
Девушек в шортах и костюмах снимать
На домогательства никто из спортсменок вроде бы еще не жаловался, но в лиге серфинга уже решили внести свой вклад в общую борьбу с «харассментом».
Новость уже вовсю обсуждают в интернете. Она вызвала бурные споры.