Лига серфинга запретила крупным планом фотографировать ягодицы спортсменок

В международной лиге серфинга теперь просят фотографов не снимать крупным планом спортсменок.



Особенно внимательными операторам теперь придётся быть во время прямой трансляции соревнований.



Девушек в шортах и костюмах снимать по-прежнему можно.



На домогательства никто из спортсменок вроде бы еще не жаловался, но в лиге серфинга уже решили внести свой вклад в общую борьбу с «харассментом».



Новость уже вовсю обсуждают в интернете. Она вызвала бурные споры.