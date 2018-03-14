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18:19 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Лига серфинга запретила крупным планом фотографировать ягодицы спортсменок

Мировые тенденции войны с домогательствами добрались до серфинга.

В международной лиге серфинга теперь просят фотографов не снимать крупным планом спортсменок.

Особенно внимательными операторам теперь придётся быть во время прямой трансляции соревнований.

Девушек в шортах и костюмах снимать по-прежнему можно.

На домогательства никто из спортсменок вроде бы еще не жаловался, но в лиге серфинга уже решили внести свой вклад в общую борьбу с «харассментом».

Новость уже вовсю обсуждают в интернете. Она вызвала бурные споры.

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