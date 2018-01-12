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08:48 (мск), источник: ТАСС

На Камчатке завершились единственные в России соревнования по зимнему серфингу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Соревнования по зимнему серфингу Winter surf challenge, проходившие с 3 по 12 января, завершились на Камчатке, впервые в состязаниях принял участие иностранный серфер. Об этом ТАСС рассказал организатор соревнований, руководитель серфшколы Snowave Антон Морозов.

«Соревнования Winter surf challenge прошли на Камчатке в период с 3 по 12 января. В них приняли участие 10 спортсменов с Камчатки, Сахалина, и впервые для участия приехал серфер из Австралии. Таким образом, Winter surf challenge приобрел международный статус. Были заявки и из других регионов России, но, к сожалению, участники не смогли приехать», — рассказал Морозов.

Старты проходили лишь в благоприятную погоду. Всего получилось пять соревновательных дней. Один из заездов пришлось провести ночью, так как именно на темное время суток выпал максимальный отлив, а на следующий день синоптики прогнозировали непогоду.

«В этом году, в отличие от прошлогоднего Winter surf challenge, температура воздуха на Халактырском пляже, где проходили соревнования, опускалась ниже минус 15 градусов Цельсия. Температура воды была стабильно плюс 2 градуса. В некоторые дни на океане был штиль, и заезды пришлось переносить из-за отсутствия волн, тогда как в прошлом году участникам пришлось кататься почти в штормовых условиях», — сообщил собеседник.

По итогам заездов первое место в дисциплине шортборд занял спортсмен из Австралии Бенджамин Херрготт, первым в дисциплине лонгборд стал спортсмен из Петропавловска-Камчатского Юрий Булахтин. Единственная девушка, принимавшая участие в заездах, Людмила Орлова из Петропавловска-Камчатского, удостоена приза за лучшую пойманную волну. Следующие соревнования по зимнему серфингу на Камчатке состоятся в январе 2019 года, а летом 2018 года здесь пройдут чемпионат Петропавловска-Камчатского по серфингу и фестиваль «Мой океан».

В России серфинг был официально признан видом спорта в октябре 2015 года, а летом 2016 года Международный олимпийский комитет включил этот вид в программу Олимпиады 2020 года. На территории России всего несколько мест, где можно заниматься серфингом зимой: Камчатка, Приморский край, Мурманская область, Сочи, Сахалинская область. Для плавания в ледяной воде серферам приходится надевать теплый гидрокостюм толщиной до 7 мм, а также специальные утепленные варежки и ботинки.

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