На Камчатке завершились единственные в России соревнования по зимнему серфингу

«Соревнования Winter surf challenge прошли на Камчатке в период с 3 по 12 января. В них приняли участие 10 спортсменов с Камчатки, Сахалина, и впервые для участия приехал серфер из Австралии. Таким образом, Winter surf challenge приобрел международный статус. Были заявки и из других регионов России, но, к сожалению, участники не смогли приехать», — рассказал Морозов.
Старты проходили лишь в благоприятную погоду. Всего получилось пять соревновательных дней. Один из заездов пришлось провести ночью, так как именно на темное время суток выпал максимальный отлив, а на следующий день синоптики прогнозировали непогоду.
«В этом году, в отличие от прошлогоднего Winter surf challenge, температура воздуха на Халактырском пляже, где проходили соревнования, опускалась ниже минус 15 градусов Цельсия. Температура воды была стабильно плюс 2 градуса. В некоторые дни на океане был штиль, и заезды пришлось переносить
По итогам заездов первое место в дисциплине шортборд занял спортсмен из Австралии Бенджамин Херрготт, первым в дисциплине лонгборд стал спортсмен из
В России серфинг был официально признан видом спорта в октябре 2015 года, а летом 2016 года Международный олимпийский комитет включил этот вид в программу Олимпиады 2020 года. На территории России всего несколько мест, где можно заниматься серфингом зимой: Камчатка, Приморский край, Мурманская область, Сочи, Сахалинская область. Для плавания в ледяной воде серферам приходится надевать теплый гидрокостюм толщиной до 7 мм, а также специальные утепленные варежки и ботинки.