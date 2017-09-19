Казахстанцы завоевали «золото» чемпионата Европы по подводному ориентированию
В Братиславе (Словения) завершился 26-ой Открытый чемпионат Европы по подводному ориентированию, в котором принимали участие команды из Европы, Азии и Северной Америки. Казастанцы сумели завоевать награду высшей пробы.
Казахстанские спортсмены завоевали медали в следующих дисциплинах: в групповом упражнении «Карта» «золото» досталось Валерию Волгину и Ивану Папину; в скоростном упражнении «Параллель» Людмила Шумилина завоевала «бронзу».
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