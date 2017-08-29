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29 августа 2017, 21:56 | Водные

Российские юниоры впервые в истории выиграли медали ЧЕ по кануполо

Во француском Сент-Омере завершился чемпионат Европы по кануполо. Сборная России (U21) впервые в истории этого вида спорта завоевала бронзовые медали, уступив лишь командам Германии и Великобритании.

Российские юниоры впервые в истории выиграли медали ЧЕ по кануполо - Фото Увеличить
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В юниорском турнире принимали участие 14 команд. Росийские спортсмены заняли третье место в группе А, выиграв три матча из шести и еще один сведя вничью. Особенно яркими оказались матчи с бельгийцами (7:1) и литовцами (8:2). Победить наших кануполистов в предварительном турнире смогли лишь хозяева воды французы (им россияне проиграли 3:9) и будущие чемпионы — сборная Великобритании (6:9).

Церемония награждения. "Бронза" - наша!

В ¼ финала команда России со счетом 9:3 разгромила швейцарцев, и впервые в истории вошла в квартет сильнейших — лучшим результатом наших юниоров до этого были пятые места на ЧЕ-2013 в Польше и ЧЕ-2015 в Германии. Именно хозяева последнего европейского первенства и стали для наших ребят непреодолимой преградой. В сложнейшем и предельно нервном поединке сборная Германии сумела выдержать мощный прессинг и за 2 секунды до конца забросить победный мяч. 3:2 — и россияне за бортом финала.

Матч за 3-е место с итальянцами сложился еще сложнее. Наша команда проигрывала по ходу встречи, но за 20 секунд до финального свистка сумела перевести игру в овертайм, и в итоге выиграть! Мяч, заброшенный Владиславом Скомороховым и принесший российским юниорам «бронзу», оказался воистину «золотым». Российские юниоры — третьи в Европе! Для нашего кануполо это огромное достижение само по себе, но впечатляет и прогресс «младшей» команды:

  • ЧЕ-2011 (Испания) — 11 место
  • ЧМ-2012 (Польша) — 11 место
  • ЧЕ-2013 (Польша) — 5 место
  • ЧМ-2014 (Франция) — 9 место
  • ЧЕ-2015 (Германия) — 5 место
  • ЧМ-2016 (Италия) — 7 место
  • ЧЕ-2017 (Франция) — 3 место
Наши "бронзовые" юниоры. Слева направо: Игорь Федоров, Владислав Скоморохов, Станислав Божовский, Иван Дебелый (капитан), Егор Жандоров, Вадим Цыпляев, Иван Матюшев, Иван Герасимов.

Отдельный успех — это 21 заброшенный мяч и итоговое первое место среди бомбардиров нашего капитана Ивана Дебелого. В споре снайперов он опередил британца Джека Плейфорда (20 голов) и Марка Раггли из Швейцарии (15). То есть, у нас теперь есть не только европейская «бронза», но и настоящая звезда кануполо континентального масштаба.

Иван Дебелый

Следующий шаг (будем надеяться, что шаг наверх) — ЧМ-2018 в Канаде. Там нашим ребятам будут противостоять не только европейские соперники, но и законодатели мод мирового кануполо — прежде всего австралийцы и новозеландцы. Но, в любом случае, в Канаду сборная России поедет, если не в ранге фаворита, то уж точно претендента на медали.

К сожалению остальные наши команды не поддержали медальный прорыв парней-юниоров. Мужская сборная стала 13-й (из 17), а женская и вовсе провалила турнир заняв последнее 12-е место.

Кануполо. Чемпионат Европы. Сент-Омер (Франция), 24—27 августа 2017 г.

Мужчины
1. Испания
2. Германия
3. Италия

13. РОССИЯ

Женщины
1. Германия
2. Франция
3. Швейцария

12. РОССИЯ

Мужчины (U21)
1. Великобритания
2. Германия
3. РОССИЯ

Женщины (U21)
1. Германия
2. Польша
3. Франция
(Россия не участвовала)

В материале использованы фотографии из соцсетей.
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