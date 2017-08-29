Российские юниоры впервые в истории выиграли медали ЧЕ по кануполо

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В юниорском турнире принимали участие 14 команд. Росийские спортсмены заняли третье место в группе А, выиграв три матча из шести и еще один сведя вничью. Особенно яркими оказались матчи с бельгийцами (7:1) и литовцами (8:2). Победить наших кануполистов в предварительном турнире смогли лишь хозяева воды французы (им россияне проиграли 3:9) и будущие чемпионы — сборная Великобритании (6:9).

Церемония награждения. "Бронза" - наша!

В ¼ финала команда России со счетом 9:3 разгромила швейцарцев, и впервые в истории вошла в квартет сильнейших — лучшим результатом наших юниоров до этого были пятые места на ЧЕ-2013 в Польше и ЧЕ-2015 в Германии. Именно хозяева последнего европейского первенства и стали для наших ребят непреодолимой преградой. В сложнейшем и предельно нервном поединке сборная Германии сумела выдержать мощный прессинг и за 2 секунды до конца забросить победный мяч. 3:2 — и россияне за бортом финала.

Матч за 3-е место с итальянцами сложился еще сложнее. Наша команда проигрывала по ходу встречи, но за 20 секунд до финального свистка сумела перевести игру в овертайм, и в итоге выиграть! Мяч, заброшенный Владиславом Скомороховым и принесший российским юниорам «бронзу», оказался воистину «золотым». Российские юниоры — третьи в Европе! Для нашего кануполо это огромное достижение само по себе, но впечатляет и прогресс «младшей» команды:

ЧЕ-2011 (Испания) — 11 место

ЧМ-2012 (Польша) — 11 место

ЧЕ-2013 (Польша) — 5 место

ЧМ-2014 (Франция) — 9 место

ЧЕ-2015 (Германия) — 5 место

ЧМ-2016 (Италия) — 7 место

ЧЕ-2017 (Франция) — 3 место

Наши "бронзовые" юниоры. Слева направо: Игорь Федоров, Владислав Скоморохов, Станислав Божовский, Иван Дебелый (капитан), Егор Жандоров, Вадим Цыпляев, Иван Матюшев, Иван Герасимов.

Отдельный успех — это 21 заброшенный мяч и итоговое первое место среди бомбардиров нашего капитана Ивана Дебелого. В споре снайперов он опередил британца Джека Плейфорда (20 голов) и Марка Раггли из Швейцарии (15). То есть, у нас теперь есть не только европейская «бронза», но и настоящая звезда кануполо континентального масштаба.

Иван Дебелый

Следующий шаг (будем надеяться, что шаг наверх) — ЧМ-2018 в Канаде. Там нашим ребятам будут противостоять не только европейские соперники, но и законодатели мод мирового кануполо — прежде всего австралийцы и новозеландцы. Но, в любом случае, в Канаду сборная России поедет, если не в ранге фаворита, то уж точно претендента на медали.

К сожалению остальные наши команды не поддержали медальный прорыв парней-юниоров. Мужская сборная стала 13-й (из 17), а женская и вовсе провалила турнир заняв последнее 12-е место.

Кануполо. Чемпионат Европы. Сент-Омер (Франция), 24—27 августа 2017 г.

Мужчины

1. Испания

2. Германия

3. Италия

…

13. РОССИЯ

Женщины

1. Германия

2. Франция

3. Швейцария

…

12. РОССИЯ

Мужчины (U21)

1. Великобритания

2. Германия

3. РОССИЯ

Женщины (U21)

1. Германия

2. Польша

3. Франция

(Россия не участвовала)

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