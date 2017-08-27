Чемпионка ОИ синхронистка Александра Пацкевич вышла замуж за пловца Григория Фалько
МОСКВА, 27 авг —
Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Александра Пацкевич вышла замуж за двукратного чемпиона Европы российского пловца Григория Фалько.
О приближающейся свадьбе Пацкевич в июле сообщала в интервью агентству «Р-Спорт».
«23.08.2017 теперь муж и жена!», — написала Пацкевич в своем аккаунте в Instagram, сопроводив сообщение совместной фотографией с Фалько.
Пацкевич, побеждавшая в группе на Олимпийских играх в Лондоне (2012 год) и
Фалько является двукратным чемпионом Европы в плавании,
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