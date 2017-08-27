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27 августа 2017, 11:43 | Водные | Р-Спорт

Чемпионка ОИ синхронистка Александра Пацкевич вышла замуж за пловца Григория Фалько

МОСКВА, 27 авг — Р-Спорт. Двукратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Александра Пацкевич вышла замуж за двукратного чемпиона Европы российского пловца Григория Фалько.

О приближающейся свадьбе Пацкевич в июле сообщала в интервью агентству «Р-Спорт».

«23.08.2017 теперь муж и жена!», — написала Пацкевич в своем аккаунте в Instagram, сопроводив сообщение совместной фотографией с Фалько.

Пацкевич, побеждавшая в группе на Олимпийских играх в Лондоне (2012 год) и Рио-де-Жанейро (2016), на июльском чемпионате мира в Будапеште дебютировала в дуэте со Светланой Колесниченко и выиграла два золота.

Фалько является двукратным чемпионом Европы в плавании, экс-рекордсменом Европы.
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