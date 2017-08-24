Воронежский хайдайвер Артём Сильченко прыгнет с 27-метровой скалы в Крыму
Воронежский спортсмен Артём Сильченко примет участие в международных соревнованиях по хайдайвингу «Фрирайт» в Крыму, сообщила
пресс-служба Российской Федерации прыжков в воду.
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Соревнования начнутся в 13:00 пятницы, 25 августа. В состязаниях примут участие 13 спортсменов, в их числе россияне Артём Сильченко, Игорь Семашко и Никита Федотов. Будут и зарубежные звёзды хайдайвинга, среди которых британец Гэри Хант.
Спортсмены прыгнут с 27-метровой скалы Дива в посёлке Симеизе. У каждого из участников будет по три попытки.
— Надеемся, что соревнования будут проходить на постоянной основе и расширятся, в том числе за счет женского хайдайвинга. В этом году пройдут только соревнования среди мужчин, — рассказал член технического комитета по хайдайвингу Международной федерации плавания (FINA) Дмитрий Саутин в беседе с корреспондентом «Р-Спорт».
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