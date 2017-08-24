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24 августа 2017, 13:55 | Водные | Вести - Воронеж

Воронежский хайдайвер Артём Сильченко прыгнет с 27-метровой скалы в Крыму

Воронежский спортсмен Артём Сильченко примет участие в международных соревнованиях по хайдайвингу «Фрирайт» в Крыму, сообщила пресс-служба Российской Федерации прыжков в воду.

Воронежский спортсмен Артём Сильченко примет участие в международных соревнованиях по хайдайвингу Фрирайт в Крыму сообщила пресс-служба Российской Федерации прыжков в воду. Увеличить
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Соревнования начнутся в 13:00 пятницы, 25 августа. В состязаниях примут участие 13 спортсменов, в их числе россияне Артём Сильченко, Игорь Семашко и Никита Федотов. Будут и зарубежные звёзды хайдайвинга, среди которых британец Гэри Хант.

Спортсмены прыгнут с 27-метровой скалы Дива в посёлке Симеизе. У каждого из участников будет по три попытки.

— Надеемся, что соревнования будут проходить на постоянной основе и расширятся, в том числе за счет женского хайдайвинга. В этом году пройдут только соревнования среди мужчин, — рассказал член технического комитета по хайдайвингу Международной федерации плавания (FINA) Дмитрий Саутин в беседе с корреспондентом «Р-Спорт».
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