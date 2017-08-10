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10 августа 2017, 15:05 | Водные | АиФ Омск

Омских игроков водного поло приглашают за границу

Однако отправиться играть за рубеж они смогут только после достижения совершеннолетия.

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Омских игроков водного поло приглашают за границу. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Федерации водного пола Омска и Омской области Дмитрий Хромов.

«В Сербии был разговор о том, чтобы пригласить некоторых наших игроков как легионеров, которые хорошо отличились. По этому поводу со мной общались сербские тренеры. Но все это зависит от родителей наших игроков», — сообщил Дмитрий Хромов.

По его словам, самому старшему игроку команды исполнилось только 17 лет. Решить, отправляться ли легионером в другую команду или нет, они смогут только после достижения совершеннолетнего возраста.
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