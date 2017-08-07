«Матч ТВ» представил рейтинги трансляций ЧМ-2017 по водным видам спорта

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Всего в прямом эфире и в записи было показано 66 трансляций. На федеральном телеканале трансляции заняли более 80 часов.

Количество телезрителей/накопленный охват (ВСЕ 4+, Rch (000) [1m, nc]) составил 17,4 млн человек, в целевой аудитории телеканала «мужчины в возрасте старше 18 лет» результат составил 8,7 млн.

Доля в целевой аудитории М18+: 3,4% (с учётом повторов), 3,7% (без учёта повторов); в М18−24: 4,3% (с учётом повторов), 5,0% (без учёта повторов).