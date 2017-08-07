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7 августа 2017, 13:23 | Водные | Чемпионат.com

«Матч ТВ» представил рейтинги трансляций ЧМ-2017 по водным видам спорта

«Матч ТВ» подвёл итоги и отметил тенденции телесмотрения прошедшего чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Матч ТВ подвёл итоги и отметил тенденции <span class=error>телесмотрения</span> прошедшего чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште. Увеличить
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Всего в прямом эфире и в записи было показано 66 трансляций. На федеральном телеканале трансляции заняли более 80 часов.

Количество телезрителей/накопленный охват (ВСЕ 4+, Rch (000) [1m, nc]) составил 17,4 млн человек, в целевой аудитории телеканала «мужчины в возрасте старше 18 лет» результат составил 8,7 млн.

Доля в целевой аудитории М18+: 3,4% (с учётом повторов), 3,7% (без учёта повторов); в М18−24: 4,3% (с учётом повторов), 5,0% (без учёта повторов).

Наибольшим интересом у зрителей пользовались соревнования по плаванию: доля в целевой аудитории М18+ 4,5%, M18−24 — 6,8%, сообщает пресс-служба «Матч ТВ».
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