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1 августа 2017, 18:12 | Водные | ТАСС

FINA считает ЧМ по водным видам спорта в Будапеште лучшим в истории

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) признала чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште лучшим в своей истории. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску.

Евгений Рылов (Россия) в соревнованиях по плаванию на дистанции 200 м на спине среди мужчин на XVII чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Увеличить
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© РИА "Новости"

Чемпионат мира в венгерской столице прошел с 14 по 30 июля.

«Мы только что вернулись из Будапешта, где был проведен лучший чемпионат мира в нашей истории, — сказал Маркулеску. — Водные виды спорта продемонстрировали, что являются одними из лучших в мире, что стало возможным благодаря работе национальных федераций».

Со 2 по 3 августа Москва примет этап Кубка мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в СК «Олимпийский». «Хочу поблагодарить Москву за организацию этих соревнований», — отметил исполнительный директор FINA.

Сборная России заняла третье место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта. В активе россиян 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.
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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Бюджет Кубка мира по плаванию, который насчитывает восемь этапов, составляет €4 млн. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил исполнительный директор FINA Корнель Маркулеску.
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