Чем запомнится ЧМ-2017. Алфавит Елены Вайцеховской

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Обозреватель «СЭ» Елена Вайцеховская разложила турнир по полочкам, точнее — по буквам.

Американский герой. 20-летний Американец Кэлеб Дрессел выиграл в Будапеште семь золотых медалей, став вторым пловцом после 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, кому удавалось это сделать в рамках одного мирового первенства. Заодно он стал первым пловцом, выигравшим три золота на протяжении одного дня. Дресселу уже сейчас прочат лавры Фелпса, а легендарный Александр Попов сказал о нем: «Если кто-то тешит себя мыслью, что может дать этому пловцу бой в спринте, это не так. Кэлеб просто включит пятую скорость и покажет всем свои пятки…».

Бабушка чемпионата. Бабушка олимпийского чемпиона и рекордсмена мира в брассе Эдама Пити сопровождает внука на все турниры, без передышки публикуя сообщения о его выступлениях в своем твиттере. В плавании Мэвис Пити — самый известный болельщик. То, что его бабушка передвигается в инвалидной коляске, не мешает ей вести более чем активный образ жизни, А ее татуировка со львом во всю руку — предмет зависти любителей нательной живописи.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Adam Peaty's nan Mavis has had his tattoo put on her arm this week in his honour. It's temporary! <a href="https://t.co/y76sviBj9a">pic.twitter.com/y76sviBj9a</a></p>— Nicole Jeffery (@nicolejeffery) <a href="https://twitter.com/nicolejeffery/status/890893610589327361">28 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ветераны. Спорт двигают молодые, но держится на «стариках». В синхронном плавании это 38-летний Билл Мэй, выступавший еще на Играх доброй воли в 1990-м, в хайдайвинге — колумбиец Орландо Дюк, которому в октябре стукнет 43. Оба на предыдущем мировом первенстве в Казани стали чемпионами. Федерика Пеллегрини хоть и сильно моложе (ей 28), но в плавании олимпийскую чемпионку Пекина воспринимали как спортсменку, чье время безвозвратно ушло. Итальянка выиграла 200 метров вольным стилем — в пятый раз за карьеру. И стала единственной в мире, кто завоевывал медали на этой дистанции на семи мировых чемпионатах подряд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FINABudapest2017?src=hash">#FINABudapest2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Natacion?src=hash">#Natacion</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Swimming?src=hash">#Swimming</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Netdeporte?src=hash">#Netdeporte</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SomosNetdeporte?src=hash">#SomosNetdeporte</a> FEDERICA PELLEGRINI Women's 200m FreeStyle <a href="https://twitter.com/hashtag/Italy?src=hash">#Italy</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FedericaPellegrini?src=hash">#FedericaPellegrini</a> ?? <a href="https://t.co/c27Eid9Ohc">pic.twitter.com/c27Eid9Ohc</a></p>— net deporte (@NetDeporte) <a href="https://twitter.com/NetDeporte/status/890237757246799873">26 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Главный тренер. В Будапеште случилось сразу два успешных тренерских дебюта россиян — Сергея Колмогорова и Светланы Моисеевой. Обоих сейчас называют везунчиками — такого количества медалей (десять — в плавании и пять — в прыжках) у нас не было давно.

Деревянные медали. Если сказать Владимиру Морозову и Веронике Поповой, что в спорте существует более обидная вещь, нежели четвертое место, они не согласятся. Но именно на этой позиции оба финишировали в личных видах: Морозов на 50-метровой дистанции вольным стилем и в мужской кролевой эстафете 4×100 м, Попова — на двухсотметровке и в эстафете 4×200. Четыре «деревянные» медали на двоих — врагу не пожелаешь.

Ефимова. Завоевав серебро в составе комбинированной эстафеты, пятикратная чемпионка мира вошла в историю, как первая брассистка, сумевшая взять на мировых первенствах 12 медалей разного достоинства в рамках одного стиля плавания. По этому показателю ей уступает даже «железная леди» американского плавания Кэти Ледеки, у которой 11 наград.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">No pudo ser... <a href="https://twitter.com/JessicaVallMo">@JessicaVallMo</a> finaliza octava la final de los 200 braza.<a href="https://t.co/fLW7LTPBrj">https://t.co/fLW7LTPBrj</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FINABudapest2017?src=hash">#FINABudapest2017</a> <a href="https://t.co/YM0aVx0tgV">pic.twitter.com/YM0aVx0tgV</a></p>— Eurosport.es (@Eurosport_ES) <a href="https://twitter.com/Eurosport_ES/status/890974517958397952">28 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Железная леди. Это, как уже сказано, пятикратная олимпийская чемпионка Ледеки. В Будапеште американка выиграла шесть золотых наград, отдав золото лишь на одной дистанции — той, где блистала Пеллегрини.

Зеркальное отражение. Возвращение в китайское синхронное плавание близнецов Тинтин и Вэньвэнь Цзян многие расценили, как опасность: китаянки уже становились вице-чемпионками мира в дуэте на двух чемпионатах подряд, в Будапешт вернулись после рождения детей и снова завоевали серебро. Самым опасным соперником России на Играх-2020 в Токио по всем признакам станут именно они.

Игра. В медиа-центрах ходили слухи, что венгры отчаянно бились за право проведения у себя мирового первенства, поскольку жаждали увидеть победу своей ватерпольной команды, одержанную у себя дома. Венгерским ватерполистам отдавались матчи, стоящие в сетке исключительно в прайм-тайм. Именно венграм мужская сборная России проиграла в четвертьфинале. Все шло к тому, что хозяева в четвертый раз за историю чемпионатов станут первыми. Но они проиграли в полуфинале, заставив рыдать всю страну.

Команда. Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград. Всего российские спортсмены поднимались на пьедестал за золотом 11 раз — такое случалось десять лет назад на чемпионате мира в Мельбурне, где число наград, разыгрываемых в синхронном плавании, впервые было увеличено почти вдвое.

Лучше невозможно. В отношении спортивных сооружений, подготовленных к старту чемпионата, венгры превзошли не только себя, но и всех без исключения предшественников. Словами описывать бесполезно, но мир не видел такого никогда. Вы пропустили это зрелище? Мои соболезнования…

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x7vZe0Tj6Uw?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Медали. Американец Чейз Калиш, победивший в заключительный день плавательного турнира на дистанции 400 м комплексом, достиг уникальной отметки: его золотая медаль стала 250-й наградой, завоеванной пловцами США на мировых чемпионатах.

Ноги. Лучшие ноги мира — это, конечно же, сборная России по синхронному плаванию. В Будапеште наши синхронисты отдали всего одну медаль: чемпионами мира в короткой программе микст-дуэтов стали итальянцы. Общий результат дал право Алексею Власенко (президенту российской федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло) сказать: «Что-то не понимаю, с кем мы здесь вообще соревнуемся?».

Открытие. Подопечный московского тренера Александра Немтырева Антон Чупков стал чемпионом мира на дистанции 200 м брассом, последовательно выиграв все свои заплывы. В Будапеште 20-летний пловец стартовал только на двухсотметровой дистанции, но уже на следующем чемпионате может случиться так, что спортсмен отберет у соперников все дистанции брассом. В том числе — и у Эдама Пити.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Le Russe Anton Chupkov établit un record des mondiaux au 200 m brasse <a href="https://twitter.com/hashtag/FINABudapest2017?src=hash">#FINABudapest2017</a> <a href="https://t.co/wHUis60sqA">pic.twitter.com/wHUis60sqA</a></p>— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) <a href="https://twitter.com/RC_Sports/status/890981450203381760">28 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Провал. Обладатель Кубка мира Владимир Морозов финишировал на стометровке вольным стилем 24-м, не попав даже в полуфинал. Непозволительная роскошь для спортсмена, которого всего два года назад называли наследником Александра Попова. По мнению тренеров российской сборной, всему виной деньги: после неудачного выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Морозов сосредоточился на коммерческих турнирах, отодвинув самую престижную плавательную дистанцию на второй план. И поплатился за это.

Разочарование. То, что российская мужская ватерпольная сборная дошла до четвертьфинала — само по себе достижение: ведь даже на домашнем чемпионате мира в Казани команда не сумела выйти из группы, а в нескольких предыдущих вообще не участвовала. То, что венгерская сборная, на которую подопечные Сергея Евстигнеева попали в первом матче плей-офф, сильнее и опытнее, тоже не оспаривалось. Но вот то, что первый период игры завершился счетом 0:5 в пользу хозяев и привел к разгромному для россиян итогу 5:14, это, конечно же, не по-мужски. Хоть бы морду кому набили, что ли…

Сумасшедший математик. Обладателя самой сложной программы в хайдайвинге Гэри Ханта долгое время считали если не психом, то закоренелым любителем острых ощущений — его прыжки с 27-метровой высоты всегда были сложнее, чем у соперников. 11 лет назад Хант уже выступал в Будапеште — на чемпионате Европы в составе английской сборной. На 10-метровой вышке он не попал даже в полуфинал, а в синхронных прыжках с Каллумом Джонстоном занял последнее место. Парадокс в том, что экс-чемпион мира — отнюдь не псих и не адреналинщик. Для него прыжок с умопомрачительной высоты — это математический квест, где просчитана каждая сотая доля секунды, что приходится провести в воздухе. Поэтому Хант почти никогда не ошибается. Если бы он не рисковал, изобретая новые прыжки, его никто и никогда не смог бы опередить. Но он рискует. Потому и проиграл в Будапеште.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Winner of the high diving prelims, Gary Hunt GBR <a href="https://twitter.com/hashtag/FINABudapest2017?src=hash">#FINABudapest2017</a> <a href="https://t.co/aEJyg4v8Pz">pic.twitter.com/aEJyg4v8Pz</a></p>— Del (@Stroppa_Del) <a href="https://twitter.com/Stroppa_Del/status/890926670982643717">28 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тандем. Олимпийский чемпион Лондона Илья Захаров и его партнер по синхронным прыжкам Евгений Кузнецов завоевали награду, к которой шли с 2011-го и на трех мировых первенствах подряд оставались вторыми. Для обоих это первое золото чемпионатов мира. Заслуженное.

Убойная сила. 23-летней олимпийской чемпионке Саре Шострем не удалось выиграть в Будапеште все дистанции, которые хотелось: стометровку вольным стилем она проиграла американке Симоне Мануэл, финишировав второй. Зато на счету шведки есть свое уникальное достижение: теперь она — она обладательница четырех действующих рекордов мира, в том числе на самых быстрых дистанциях — 50 м вольным стилем и баттерфляем.

Фотография года. На обложке цветного дайджеста, который по итогам каждого дня готовила к выпуску Международная федерация плавания, в субботу появился уникальный коллаж под названием Golden Troyka: с Юлией Ефимовой, Антоном Чупковым и Евгением Рыловым. Так было отмечено уникальное достижение: три индивидуальных победы одержанные пловцами одной страны в рамках одного соревновательного дня.

Хайдайвинг. Уникальное ноу-хау — бассейн, сооруженный на специальном помосте, может открыть новую эру в истории хайдайвинга: до этого прыгуны соревновались в природных акваториях, и считалось, что этот вид спорта вряд ли когда войдет в программу Олимпийских игр. Ведь далеко не во всех странах условия позволяют найти глубокое озеро или море с отвесной скалой нужной высоты над водой. Бассейн, который в сжатые сроки может быть установлен где угодно, решает эту проблему.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Been impressed by <a href="https://twitter.com/hashtag/Highdiving?src=hash">#Highdiving</a> competition at <a href="https://twitter.com/hashtag/FINABudapest2017?src=hash">#FINABudapest2017</a>. And backdrop of <a href="https://twitter.com/hashtag/Parliament?src=hash">#Parliament</a> building is absolutely <a href="https://twitter.com/hashtag/stunning?src=hash">#stunning</a>! ? <a href="https://t.co/F8Md26CsOb">pic.twitter.com/F8Md26CsOb</a></p>— Ian Wee (@ianwyj) <a href="https://twitter.com/ianwyj/status/891703993394642944">30 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Цена победы. Евгений Рылов мог бы не стать чемпионом мира, если бы принял предложение своего тренера Андрея Шишина пропустить старты в Будапеште. Пловца весь сезон мучала травма плеча. Евгений терпел дикую боль на протяжении квалификационного, полуфинального и финального заплывов на 200 метров на спине, а под занавес чемпионата нашел в себе силы проплыть этап комбинированной эстафеты, где в дополнение к золоту получил еще и бронзу.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash">#Russia</a>'s young swimming star Evgeny Rylov claims GOLD (first Russian to win in men's swimming since 2003) in 200m Backstroke at <a href="https://twitter.com/finabp2017">@finabp2017</a> <a href="https://t.co/gdgrSXsXfL">pic.twitter.com/gdgrSXsXfL</a></p>— Russia in RSA ?? (@EmbassyofRussia) <a href="https://twitter.com/EmbassyofRussia/status/890974331936878594">28 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чардаш. Улыбаемся и пляшем. Что пляшем? Разумеется, чардаш. Церемонии открытия и закрытия чемпионата удались венграм значительно лучше, чем организация транспортной системы и работа служб безопасности. Такое ощущение, что труженики, которые были задействованы в этих сферах, умеют только плясать. Что именно? Разумеется, чардаш.

Шок. Еще никогда в истории прыжков в воду китайские спортсмены не сдавали золотых позиций в пяти видах программы. Но именно это произошло в Будапеште. Как принято писать в нашей газете — соболезнования от «СЭ».

Щелчок по носу. Англичанин Том Дэйли стал в Будапеште тем самым спортсменом, кто вколотил последний гвоздь в копилку поражений китайской команды. Четыре из шести прыжков своей программы на десятиметровой вышке (этот вид завершал прыжковый турнир) Дэйли выполнил на десять баллов. После выполнения заключительной попытки китаец Айсен Чен, получивший за свой прыжок 106,20, уже было начал праздновать победу. Но потом на снаряд вышел Дейли и продемонстрировал (нервы, характер, железные яйца — нужное подчеркнуть), что умеет прыгать ничуть не хуже. Те же самые 106,20 — и вуаля! Триумф спортсмена, а заодно и его тренера Джейн Фигуэйредо, которая в 2000-м привела к олимпийскому золоту Юлию Пахалину и Веру Ильину.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is how <a href="https://twitter.com/TomDaley1994">@TomDaley1994</a> became World Champion! ?? <a href="https://t.co/AWK6HhJTBJ">pic.twitter.com/AWK6HhJTBJ</a></p>— Eurosport UK (@Eurosport_UK) <a href="https://twitter.com/Eurosport_UK/status/888824002160078852">22 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Эстафеты. Смешанные плавательные эстафеты отныне — часть олимпийской программы, поэтому в Будапеште, как этого и следовало ожидать, на них обратили внимание прежде всего американцы, выиграв сначала комбинированный микст, а затем и кролевой. Интересно, что и там, и там, добавили себе золотых наград Кэлеб Дрессел и Симона Мануэл. Россия проскочила в этих видах мимо медалей. А жаль.

Юное дарование. Самая большая нагрузка в синхронном плавании падает обычно на запасного члена команды — он должен быть готов к тому, чтобы заменить любого спортсмена в группе, или дуэте, если того потребуют обстоятельства. Такой запасной в Будапеште была 16-летняя Варя Субботина. Чемпионка мира среди юниоров считалась одной из претенденток на то, чтобы встать после Игр в Рио (а точнее, после ухода из спорта Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной) в дуэт со Светланой Колесниченко и дебютировать на взрослом уровне в Будапеште. Но не сложилось. А имя запомните — пригодится!