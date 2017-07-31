Чем запомнится ЧМ-2017. Алфавит Елены Вайцеховской
Удивительно счастливый для России чемпионат мира отошел в историю, но вспоминать его хочется снова и снова.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Обозреватель «СЭ» Елена Вайцеховская разложила турнир по полочкам, точнее — по буквам.
Американский герой. 20-летний Американец Кэлеб Дрессел выиграл в Будапеште семь золотых медалей, став вторым пловцом после 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, кому удавалось это сделать в рамках одного мирового первенства. Заодно он стал первым пловцом, выигравшим три золота на протяжении одного дня. Дресселу уже сейчас прочат лавры Фелпса, а легендарный Александр Попов сказал о нем: «Если
Бабушка чемпионата. Бабушка олимпийского чемпиона и рекордсмена мира в брассе Эдама Пити сопровождает внука на все турниры, без передышки публикуя сообщения о его выступлениях в своем твиттере. В плавании Мэвис Пити — самый известный болельщик. То, что его бабушка передвигается в инвалидной коляске, не мешает ей вести более чем активный образ жизни, А ее татуировка со львом во всю руку — предмет зависти любителей нательной живописи.
Ветераны. Спорт двигают молодые, но держится на «стариках». В синхронном плавании это 38-летний Билл Мэй, выступавший еще на Играх доброй воли в 1990-м, в хайдайвинге — колумбиец Орландо Дюк, которому в октябре стукнет 43. Оба на предыдущем мировом первенстве в Казани стали чемпионами. Федерика Пеллегрини хоть и сильно моложе (ей 28), но в плавании олимпийскую чемпионку Пекина воспринимали как спортсменку, чье время безвозвратно ушло. Итальянка выиграла 200 метров вольным стилем — в пятый раз за карьеру. И стала единственной в мире, кто завоевывал медали на этой дистанции на семи мировых чемпионатах подряд.
Главный тренер. В Будапеште случилось сразу два успешных тренерских дебюта россиян — Сергея Колмогорова и Светланы Моисеевой. Обоих сейчас называют везунчиками — такого количества медалей (десять — в плавании и пять — в прыжках) у нас не было давно.
Деревянные медали. Если сказать Владимиру Морозову и Веронике Поповой, что в спорте существует более обидная вещь, нежели четвертое место, они не согласятся. Но именно на этой позиции оба финишировали в личных видах: Морозов на 50-метровой дистанции вольным стилем и в мужской кролевой эстафете 4×100 м, Попова — на двухсотметровке и в эстафете 4×200. Четыре «деревянные» медали на двоих — врагу не пожелаешь.
Ефимова. Завоевав серебро в составе комбинированной эстафеты, пятикратная чемпионка мира вошла в историю, как первая брассистка, сумевшая взять на мировых первенствах 12 медалей разного достоинства в рамках одного стиля плавания. По этому показателю ей уступает даже «железная леди» американского плавания Кэти Ледеки, у которой 11 наград.
Железная леди. Это, как уже сказано, пятикратная олимпийская чемпионка Ледеки. В Будапеште американка выиграла шесть золотых наград, отдав золото лишь на одной дистанции — той, где блистала Пеллегрини.
Зеркальное отражение. Возвращение в китайское синхронное плавание близнецов Тинтин и Вэньвэнь Цзян многие расценили, как опасность: китаянки уже становились
Игра. В
Команда. Сборная России по плаванию впервые с 1994 года завоевала больше двух индивидуальных наград. Всего российские спортсмены поднимались на пьедестал за золотом 11 раз — такое случалось десять лет назад на чемпионате мира в Мельбурне, где число наград, разыгрываемых в синхронном плавании, впервые было увеличено почти вдвое.
Лучше невозможно. В отношении спортивных сооружений, подготовленных к старту чемпионата, венгры превзошли не только себя, но и всех без исключения предшественников. Словами описывать бесполезно, но мир не видел такого никогда. Вы пропустили это зрелище? Мои соболезнования…
Медали. Американец Чейз Калиш, победивший в заключительный день плавательного турнира на дистанции 400 м комплексом, достиг уникальной отметки: его золотая медаль стала 250-й наградой, завоеванной пловцами США на мировых чемпионатах.
Ноги. Лучшие ноги мира — это, конечно же, сборная России по синхронному плаванию. В Будапеште наши синхронисты отдали всего одну медаль: чемпионами мира в короткой программе
Открытие. Подопечный московского тренера Александра Немтырева Антон Чупков стал чемпионом мира на дистанции 200 м брассом, последовательно выиграв все свои заплывы. В Будапеште 20-летний пловец стартовал только на двухсотметровой дистанции, но уже на следующем чемпионате может случиться так, что спортсмен отберет у соперников все дистанции брассом. В том числе — и у Эдама Пити.
Провал. Обладатель Кубка мира Владимир Морозов финишировал на стометровке вольным стилем 24-м, не попав даже в полуфинал. Непозволительная роскошь для спортсмена, которого всего два года назад называли наследником Александра Попова. По мнению тренеров российской сборной, всему виной деньги: после неудачного выступления на Олимпийских играх в
Разочарование. То, что российская мужская ватерпольная сборная дошла до четвертьфинала — само по себе достижение: ведь даже на домашнем чемпионате мира в Казани команда не сумела выйти из группы, а в нескольких предыдущих вообще не участвовала. То, что венгерская сборная, на которую подопечные Сергея Евстигнеева попали в первом матче
Сумасшедший математик. Обладателя самой сложной программы в хайдайвинге Гэри Ханта долгое время считали если не психом, то закоренелым любителем острых ощущений — его прыжки с 27-метровой высоты всегда были сложнее, чем у соперников. 11 лет назад Хант уже выступал в Будапеште — на чемпионате Европы в составе английской сборной. На 10-метровой вышке он не попал даже в полуфинал, а в синхронных прыжках с Каллумом Джонстоном занял последнее место. Парадокс в том, что
Тандем. Олимпийский чемпион Лондона Илья Захаров и его партнер по синхронным прыжкам Евгений Кузнецов завоевали награду, к которой шли с 2011-го и на трех мировых первенствах подряд оставались вторыми. Для обоих это первое золото чемпионатов мира. Заслуженное.
Убойная сила. 23-летней олимпийской чемпионке Саре Шострем не удалось выиграть в Будапеште все дистанции, которые хотелось: стометровку вольным стилем она проиграла американке Симоне Мануэл, финишировав второй. Зато на счету шведки есть свое уникальное достижение: теперь она — она обладательница четырех действующих рекордов мира, в том числе на самых быстрых дистанциях — 50 м вольным стилем и баттерфляем.
Фотография года. На обложке цветного дайджеста, который по итогам каждого дня готовила к выпуску Международная федерация плавания, в субботу появился уникальный коллаж под названием Golden Troyka: с Юлией Ефимовой, Антоном Чупковым и Евгением Рыловым. Так было отмечено уникальное достижение: три индивидуальных победы одержанные пловцами одной страны в рамках одного соревновательного дня.
Хайдайвинг. Уникальное
Цена победы. Евгений Рылов мог бы не стать чемпионом мира, если бы принял предложение своего тренера Андрея Шишина пропустить старты в Будапеште. Пловца весь сезон мучала травма плеча. Евгений терпел дикую боль на протяжении квалификационного, полуфинального и финального заплывов на 200 метров на спине, а под занавес чемпионата нашел в себе силы проплыть этап комбинированной эстафеты, где в дополнение к золоту получил еще и бронзу.
Чардаш. Улыбаемся и пляшем. Что пляшем? Разумеется, чардаш. Церемонии открытия и закрытия чемпионата удались венграм значительно лучше, чем организация транспортной системы и работа служб безопасности. Такое ощущение, что труженики, которые были задействованы в этих сферах, умеют только плясать. Что именно? Разумеется, чардаш.
Шок. Еще никогда в истории прыжков в воду китайские спортсмены не сдавали золотых позиций в пяти видах программы. Но именно это произошло в Будапеште. Как принято писать в нашей газете — соболезнования от «СЭ».
Щелчок по носу. Англичанин Том Дэйли стал в Будапеште тем самым спортсменом, кто вколотил последний гвоздь в копилку поражений китайской команды. Четыре из шести прыжков своей программы на десятиметровой вышке (этот вид завершал прыжковый турнир) Дэйли выполнил на десять баллов. После выполнения заключительной попытки китаец Айсен Чен, получивший за свой прыжок 106,20, уже было начал праздновать победу. Но потом на снаряд вышел Дейли и продемонстрировал (нервы, характер, железные яйца — нужное подчеркнуть), что умеет прыгать ничуть не хуже. Те же самые 106,20 — и вуаля! Триумф спортсмена, а заодно и его тренера Джейн Фигуэйредо, которая в 2000-м привела к олимпийскому золоту Юлию Пахалину и Веру Ильину.
Эстафеты. Смешанные плавательные эстафеты отныне — часть олимпийской программы, поэтому в Будапеште, как этого и следовало ожидать, на них обратили внимание прежде всего американцы, выиграв сначала комбинированный микст, а затем и кролевой. Интересно, что и там, и там, добавили себе золотых наград Кэлеб Дрессел и Симона Мануэл. Россия проскочила в этих видах мимо медалей. А жаль.
Юное дарование. Самая большая нагрузка в синхронном плавании падает обычно на запасного члена команды — он должен быть готов к тому, чтобы заменить любого спортсмена в группе, или дуэте, если того потребуют обстоятельства. Такой запасной в Будапеште была 16-летняя Варя Субботина. Чемпионка мира среди юниоров считалась одной из претенденток на то, чтобы встать после Игр в Рио (а точнее, после ухода из спорта Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной) в дуэт со Светланой Колесниченко и дебютировать на взрослом уровне в Будапеште. Но не сложилось. А имя запомните — пригодится!
Ярость. 46,69, с которыми свой стометровый этап проплыл в комбинированной эстафете Владимир Морозов — это скорость, которая вполне могла позволить пловцу бороться за медали на индивидуальной стометровке вольным стилем. Но там Морозов остался 24-м. Что ж, дверью хлопнуть удалось. Но
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