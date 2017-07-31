Ефимова и другие герои чемпионата мира
«СЭ» выделяет главных действующих лиц завершившегося в Будапеште чемпионата мира по водным видам спорта.
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ГЕРОИ
РОССИЙСКИЕ СИНХРОННИСТКИ.
Идут годы, меняются спортсменки, а победы российского синхронного плавания на соревнованиях любого уровня неизменны. В Будапеште у нас была новая солистка — Светлана Колесниченко. В дуэте с ней выступала Александра Пацкевич. И они продолжили славные традиции Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной. Россия выиграла все дисциплины, в которых участвовала.
ЗАХАРОВ И КУЗНЕЦОВ.
Обойти китайцев в синхронных прыжках — это из области фантастики. За всю историю чемпионатов мира синхрон с трамплина они не выигрывали лишь однажды — в 2003. Тогда победили Дмитрий Саутин и Александр Доброскок. Авторы новой сенсации — Илья Захаров и Евгений Кузнецов.
НАДЕЖДА БАЖИНА.
Она не выиграла золото, но в женских прыжках для нас любая медаль за счастье. А Бажина завоевала сразу две! Сначала стала второй с метрового трамплина, а затем вместе с Кристиной Ильиных забралась на пьедестал в синхронных прыжках с 3 м.
ЮЛИЯ ЕФИМОВА.
Куда без «золотой рыбки»? Золото на 200 м, бронза на 100 м и два серебра в последний день турнира. Даже великий Александр Попов не выигрывал за карьеру столько медалей на чемпионате мира, сколько Ефимова.
ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ.
Первый российский золотой медалист Будапешта в плавании. Рылов
АНТОН ЧУПКОВ.
Буквально через час после триумфа Рылова он принес стране вторую победу. Несмотря на юный возраст, Чупков гроссмейстерски раскладывается по дистанции 200 м и не оставляет соперникам никаких шансов.
КИРИЛЛ ПРИГОДА И АЛЕКСАНДР КРАСНЫХ.
Они выиграли личные медали, затем присовокупили к ним эстафетные. А ведь ребята совсем молодые и у них еще много впереди.
МИРОВЫЕ РЕКОРДСМЕНЫ.
Сара Сьострем, Адам Пити, Кейли Массе, Лилли Кинг и американские смешанные эстафеты украсили турнир новыми мировыми рекордами. С учетом того, что в Будапеште их было непривычно мало, каждый — на особенном счету.
ФЕДЕРИКА ПЕЛЛЕГРИНИ.
Итальянке удалось чудо — на 200 м кролем она опередила саму Кэти Ледеки! Прежде американка личных дистанций не проигрывала никогда.
КЭТИ ЛЕДЕКИ.
Собственно, сама Ледеки. Ей только 20 лет, а она уже самая титулованная пловчиха в истории. После Будапешта в ее коллекции уже 15 медалей чемпионатов мира, 14 из которых — золотые.
КАЛЭБ ДРЕССЕЛ
Им восхищается сам Александр Попов. Владимир Морозов назвал американца «новым Фелпсом» спринта. Не исключено, что в ближайшие годы на 50 и 100 м баттерфляем побеждать будет только этот парень с реактивным стартом.
СЕРГЕЙ КОЛМОГОРОВ.
Столь успешных выступлений в плавании у нас не было со времен Попова. Безусловно, есть в этом заслуга и главного тренера. «Он отменил собрания. Теперь нет ненужных накачек. Атмосфера в команде стала домашней», — признавалась Вероника Попова.
НАШИ ВАТЕРПОЛИСТКИ.
Спустя шесть лет россиянки вернулись на подиум чемпионата мира. По ходу турнира были обыграны почти все принципиальные соперницы, а в полуфинале команда Александра Гайдукова проиграла только США — лучшей команде последних лет.
РАЗОЧАРОВАНИЯ
ЧЕРЕДА ЧЕТВЕРТЫХ МЕСТ В ПЛАВАНИИ.
Выступление российских пловцов получилось крайне успешным. Однако могло быть еще лучше. Обиднейшее четвертое место Владимира Морозова на 50 м, на которых ему не хватило 0,03 до медали. В 0,08 от серебра на 200 м была Вероника Попова, а затем столько же не хватило до призов девушкам в эстафете 4×200 м. А ведь было еще четвертое место в мужских кролевых 4×100 м…
СКАНДАЛ С СУДЕЙСТВОМ В СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ.
Многие не поняли, когда Александра Мальцева и Михаэлу Каланчу поставили на второе место по итогам технической программы. Еще больше вопросов появилось, когда выяснилось, что отец Джоржио Минизини — которому отдали золото, — был одним из судей. Внятных разъяснений от FINA так и не последовало.
КИТАЙСКИЙ КОПИРАЙТ.
Китайцы известны тем, что не стесняются брать лучшее из других стран. Однако без малейших изменений копировать целиковые куски российских программ образца Рио — не очень красиво.
ПОРАЖЕНИЕ ВЕНГРОВ В ВОДНОМ ПОЛО.
Для Венгрии мужское водное поло было безусловным гвоздем программы. Именно этот вид попадал в
АРТЕМ СИЛЬЧЕНКО.
Лучший российский хайдайвер, бронзовый призер чемпионата мира в Казани, стал в Будапеште только 15-м. Это, конечно, шаг назад.
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