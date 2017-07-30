Текст: Александр Круглов

В эти дни в нашем проекте «Братство конца», герои Олимпиады-92 вспоминают последние дни великой спортивной империи 25 лет назад в Барселоне. Однако с распадом Союза империя не умерла. Она медленно погружалась на дно, а её багаж ещё долгие годы давал плоды. Сначала это были победы воспитанных в СССР больших чемпионов от Попова до Карелина, затем успехи советской тренерской школы и её методик.

Окончательно советский багаж был исчерпан после серии допинговых скандалов в циклических и силовых видах спорта, где прежние методы в новых реалиях уже просто не могли давать результат. Итогом стал ноль золотых медалей в этих видах спорта в Рио-де-Жанейро. Однако прошедший в Будапеште чемпионат по водным видам спорта дал надежду на то, что на месте окончательно ушедшего в пучину советского спорта, родился российский, давший миру целую плеяду спортсменов совсем новой формации и, хочется верить, умеющих побеждать без запрещённых методов.

Лучший чемпионат в этом веке

На Олимпиаде пловцы и особенно их руководство стали объектом всеобщей критики. Руководителю федерации, четырёхкратному олимпийскому чемпиону Владимиру Сальникову ставили в вину отсутствие внятной стратегии в федерации и умение договариваться со спортсменами и тренерами, одному из творцов олимпийского успеха в 1992 Виктору Авдиенко — устаревшие методы работы, которые уже давно не дают результат. Глобальных перестановок в федерации избежать удалось. Однако должность главного тренера занял человек из науки, Сергей Колмогоров и ему в первый сезон удалось то, что много лет не получалось у предшественников — вывести лидеров сборной на оптимальную форму к главному старту сезона.



Этот чемпионат может считаться лучшим в новейшей российской истории. В последний раз три золотых медали в олимпийских дисциплинах у нас были в 2003 году, но тогда это был триумф одного великого человека — Александра Попова. 32-летний «царь воды» показал, что ещё способен на многое, но за его могучей спиной зияли пустоты. Такой лидер нашёлся и в этой команде — Юлия Ефимова, собравшая полный комплект наград, но её подвиги в этот раз были не одиноки.

20-летние Евгений Рылов и Антон Чупков одержали первые большие победы в своей карьере, показав не только отличную готовность, но и прекрасную тактическую выучку. Александр Красных и Михаил Довгалюк проявили себя на одной из самых конкурентных мужских дисциплин — кролевой двухсотметровке, а Вероника Попова показала лучшие результаты в истории нашего женского кролевого плавания. Однако новая волна не ограничивается этими именами. 17-летний Климент Колесников показал, что через три года может вырасти в ещё одного высококлассного спиниста. Ещё никогда так сильно не выглядели наша мужская эстафета 4×200 метров и женская комбинированная эстафета. Наверное, впервые за последние годы после крупного старта никто не говорит, как всё плохо у нас в плавании.

Запомнился чемпионат и появлением новой яркой мегазвезды — достойным последователем дела Майкла Фелппса и Райана Лохте.

20-летний Калеб Дрессель победил в трёх индивидуальных и в четырёх командных дисциплинах, а Кэти Ледеки стала 14-кратной чемпионкой мира и побила достижение Мелиссы Франклин. К трём из пяти установленных рекордов на чемпионате мира приложила руку Лилли Кинг, которая с высшим мировым достижением выиграла дистанции 50 и 100 метров в брассе.

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С тех пор, как программа синхронного плавания на чемпионатах мира расширилась до девяти комплектов наград, Россия не борется сразу за все из них, чтобы хоть что-то оставить соперников и не вынуждать судей изощряться. В этот раз такая тактика сработала не до конца. Помимо того, что в комбинации наши не были представлены и позволили выиграть Китаю, в соревнованиях смешанных дуэтов Микаэла Каланча и Александр Мальцев выиграли лишь в произвольной программе, а в технической судьи отдали предпочтение итальянцам.

Причём отец Джорджо Минисини участвовал в судействе этих соревнований. Оставшиеся семь золотых наград пошли в российскую копилку что называется безоговорочно. Стоит отметить сразу несколько успешных дебютов. Светлана Колесниченко подстраховала тёзку Ромашину в соревнованиях солисток, а в дуэте отлично выступила с Александрой Пацкевич, ранее побеждавшей лишь в групповых упражнениях.

Вторые после китайских «роботов»

Гегемоны в прыжках в воду китайцы в этот раз на редкость расщедрились и позволили соперникам выиграть целых пять золотых медалей, причём сразу три в олимпийских дисциплинах. Россиянам досталась одна из них. Олимпийский чемпион Илья Захаров в паре с Евгением Кузнецовым стали чемпионами мира впервые в тот момент, когда казалось, что их карьера катится к закату. В Рио наши прыгуны остались вообще без медалей, что привело к отставке главного тренера Олега Зайцева, а подопечные его преемницы Светланы Моисеевой выиграли пять медалей, причём четыре в олимпийских дисциплинах и заняли почётное второе общекомандное место.

Жёлтый мяч долетел до цели