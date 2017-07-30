Жуков: Чемпионат мира в Будапеште стал прорывом для российского плавания

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Сборная России заняла третье место в медальном зачете турнира. В активе команды 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. Российская команда по плаванию завоевала три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда в копилке россиян было 11 медалей (4−5−2). На высшую ступень пьедестала почета в Будапеште поднимались Юлия Ефимова (200 м брассом), Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 м на спине).

«Этот чемпионат стал настоящим прорывом для наших пловцов, мы долгое время были “на подходе”, а золотых медалей на Играх не было, не везло, — отметил Жуков. — Сейчас подросли те, кто еще несколько лет назад выигрывали на Юношеских играх в Нанкине в 2014 году, это Антон Чупков, Евгений Рылов, вчерашние юниоры. Начинали на юношеском фестивале, затем на юношеской Олимпиаде. Подошло время, когда те, кто успешно выступал на юниорском уровне, выходят на первые позиции».

Чупков был двукратным чемпионом Игр в Нанкине, где дважды побил юниорский мировой рекорд. Рылов выиграл тогда золото в заплывах на спине на 50 (с мировым юниорским рекордом) и 100 метров, а также в эстафете комплексным плаванием.

«Рад за Юлию Ефимову, которая продолжает радовать нас своими результатами. Ее золото всегда очень важно для всех нас, — подчеркнул Жуков. — Как всегда блестящий результат, несмотря на смену поколений, показала наша команда по синхронному плаванию, смешанный дуэт. В элиту прыжков в воду наконец вернулись Илья Захаров и Евгений Кузнецов, подтвердили олимпийскую бронзу наши ватерполистки».

Жуков отметил колоссальный интерес к чемпионату мира. «Соревнования были организованы очень здорово. Интерес к турниру просто колоссальный, трибуны полны. Прекрасный турнир», — отметил глава ОКР.