Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете на ЧМ по водным видам спорта

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Успешнее всех выступила команда по синхронному плаванию, завоевавшая семь золотых и одну серебряную медали. Светлана Колесниченко выиграла два золота в технической и произвольной программах солисток и два золота в паре с Александрой Пацкевич в технической и произвольной программах дуэтов. Команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой выиграла техническую и произвольную программы. Александр Мальцев и Михаэла Каланча стали вторыми в технической программе смешанных дуэтов, но победили в произвольной.

Для сборной России по прыжкам в воду, которая выиграла золото, два серебра и две бронзы, выступление в Будапеште стало самым успешным на чемпионатах мира с 2003 года, когда россияне завоевали шесть медалей (2−2−2). Илья Захаров и Евгений Кузнецов первенствовали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Серебро в активе Александра Бондаря и Виктора Минибаева в синхронных прыжках с вышки, а также у Надежды Бажиной (метровый трамплин). Захаров выиграл бронзу в прыжках с трехметрового трамплина, как и Бажина и Кристина Ильиных в синхронных прыжках с аналогичного трамплина.

Успех сборной по плаванию

Сборная России по плаванию завоевала три золота, три серебра и четыре бронзы, что стало для нее лучшим результатом на чемпионатах мира с 1994 года, когда в копилке россиян было 11 медалей (4−5−2). Брассистка Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 метров, серебро на 50 метров и бронзу на стометровке, Евгений Рылов победил в заплыве на 200 метров на спине, а Антон Чупков — на 200 метров брассом, Кирилл Пригода стал бронзовым призером на дистанции 100 метров брассом, Александр Красных — на 200 метров вольным стилем.

Серебро сборной принесли мужская команда в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Данилы Изотова, Александра Красных, Никиты Лобинцева (участвовал в предварительном заплыве) в эстафете 4×200 метров вольным стилем и женская команда в составе Анастасии Фесиковой, Юлии Ефимовой, Светланы Чимровой, Вероники Поповой и Натальи Иванеевой (участвовала в предварительном заплыве) в эстафете 4×100 м комплексным плаванием, бронзовые медали также выиграла мужская сборная в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Александра Попкова, Владимира Морозова в эстафете 4×100 м комплексным плаванием.

Евгений Дратцев завоевал бронзу в плавании на открытой воде на дистанции 25 км. Женская сборная России по водному поло также заняла третье место.

Первое место в общем зачете заняла сборная США (21−12−13), второй стала команда Китая (12−12−6). На чемпионате мира в Казани в 2015 году российская сборная также заняла третье место в медальном зачете, завоевав 17 наград (9−4−4).