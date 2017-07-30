Воронежец Дмитрий Саутин вошёл в комитет по хайдайвингу Международной федерации плавания

Прославленный воронежский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по прыжках в воду Дмитрий Саутин вошёл в технический комитет по хайдайвингу Международной федерации плавания (FINA). Об этом 29 июля пишет «Р-Спорт» со ссылкой на члена бюро FINA Владимира Сальникова.

Решение было принято в Будапеште, где сейчас проходит Чемпионат мира по водным видам спорта. Известно, что ранее кандидатура Дмитрия Саутина была рекомендована федерацией на этот пост.

Добавим, что в составе сборной России на чемпионате мира в Будапеште выступает ещё одинизвестный воронежец — Артём Сильченко. Пока он занимает 12-е место после двух раундов в соревнованиях. В пятницу Сильченко по сумме двух прыжков получил 155,50 балла. Россияне Никита Федотов (146,65) и Игорь Семашко (112,35) занимают 16 и 22 места соответственно, передаёт «Р-Спорт».

Третий и четвертый раунды соревнований у мужчин пройдут в воскресенье, 30 июля, в заключительный день Чемпионата.