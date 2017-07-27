«После финала я ревела, очень хотела медаль для страны»

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Трехкратный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова, во вторник завоевавшая бронзу на «стометровке» брассом, поделилась эмоциями от выступления в Будапеште.

«Да, я человек! Просто человек. Который живет эмоциями: улыбается, плачет, смеется, злится и искренне радуется, верит и разочаровывается. В этом и есть прелесть жизни. Если было бы все так, как мы хотели, возможно, это было бы не так интересно.

Спасибо всем вам за вашу бесконечную поддержку, добрые слова и веру. Безумно приятно, когда за тебя болеет вся страна и даже люди из других уголков мира. Это бесценно. Работаем дальше, — написала Ефимова в своем инстаграме.

Напомним, что россиянка завершила решающий заплыв на третьем месте. Чемпионкой мира стала американка Лилли Кинг, установившая новый мировой рекорд — 1 минута 04,13 секунды. Результат Ефимовой — 1.05,05.

Отношения между Ефимовой и Кинг всегда были натянутыми. Спортсменки этого не скрывают. Американская пловчиха позволила себе, сидя рядом с Юлией на пресс-конференции, намекнуть на дисквалификацию россиянки на полтора года за положительную допинг-пробу.

Кинг сказала: «Я так рада, что смогла выиграть золотую медаль и сделать это честным путем».

Также действующая чемпионка мира рассказала о соперничестве с Ефимовой и заметила, что между ними всегда чувствуется напряжение.

«Когда плывешь с Ефимовой, всегда ожидаешь серьезного соперничества. Рада возможности соревноваться с ней. Очевидно, что сегодня я повела себя с Ефимовой лучше, чем в прошлом. Мы соперники, мы друг другу не нравимся, между нами есть напряжение. Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница мирового рекорда имеет дело с той, кто хочет побить этот рекорд», — приводит слова Кинг «Спорт Бизнес Online».

Ефимова в долгу не осталась и заявила прессе, что Кинг боится смотреть на нее и делает вид, что не замечает ее. Кроме этого, Юлия рассказала о том, как прошел финал чемпионата мира.

«Стратегия была как в полуфинале. Но что-то не пошло с самого старта, пока не успела понять, что случилось. Но такой легкости, как в полуфинальном заплыве, не было. Тогда я не ожидала, что так близко подберусь к мировому рекорду. В финале, возможно, помешало то, что из нашего с Кинг соперничества раздули целую историю. Но я больше относилась к этому с иронией. Вся эта ситуация меня больше подстегивала — думаю, как и американок. Очень хотелось победить. Может, это и помешало.

Кинг удивила. Хорошее время, хорошие нервы. Обидно, досадно, что у меня не получилось. Но это спорт. Не могу сказать, что сильно расстроена. Будем работать дальше. Впереди ещё две дистанции — 200 и 50 м, эстафеты.

Кинг на меня боится смотреть. Перед стартом мы не общались. Она делает вид, что меня не замечает. Но после финиша отношения более теплые,

— приводит слова Ефимовой «Российская газета».

После финала стало известно, что Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м. Решение отказаться от участия в этой дисциплине принял наставник и отец пловчихи Андрей Ефимов. Сообщается, что главный тренер сборной России Сергей Колмогоров обсуждал этот вопрос с представителями Юлии.

Состав национальной команды в смешанной эстафете сформировала четверка Климент Колесников — Всеволод Занько — Светлана Чимрова — Виктория Андреева. В этом сочетании российская команда вышла в финал чемпионата мира, показав пятое время (3.46,09). Полуфинал выиграли спортсмены из США, которым удалось установить новый мировой рекорд — 3.40,28.

Сами же американцы и обновили этот рекорд в финале, показав время 3.38,56, а россияне Григорий Тарасевич, Кирилл Пригода, Чимрова и Вероника Попова стали в итоге шестыми.

Попова остановилась в шаге от пьедестала в финальном заплыве на 200 метров вольным стилем. Вероника совсем немного отстала от австралийки Эммы Маккин, серебро завоевала американка Кэти Ледеки, а чемпионкой мира стала Федерика Пеллегрини из Италии.

«К сожалению, я остановилась в шаге от пьедестала в личном финале, — рассказала Попова, — Очень хотела медаль, очень хотела ее для страны, для своего тренера Сергея Тарасова. Хотела поставить жирную точку.

Потому что это мой последний чемпионат мира… с фамилией Попова. В сентябре я выхожу замуж и буду выступать теперь под фамилией Андрусенко.

В принципе ничего страшного не произошло. Впереди еще четыре дня соревнований. Я не отчаиваюсь. Команда поддерживает меня, это приятно. Спасибо болельщикам большое — столько сообщений, столько теплых слов! Трогает до слез. Конечно, после финала я ревела, но что поделаешь… Проплыви я по вчерашнему времени, была бы второй. Но мы предполагаем, а бог располагает. После финала долго не могла успокоиться. Потому что каждый подходил и говорил: ничего страшного, ты молодец! И все, у меня опять слезы. Но я девочка — это нормально. Могу дать слабину иногда, — цитирует Попову «Весь спорт».

Кроме того, в среду сборная России по водному поло уступила команде США в полуфинале ЧМ (9:14). Многое в этом матче предопределил неудачно сложившийся для подопечных Александра Гайдукова второй период, который они проиграли со счетом 1:6. Самой результативной у наших стала Екатерина Прокофьева, забросившая три мяча.

28 июля россиянки поспорят за бронзу с неудачницами второго полуфинала Испания — Канада.