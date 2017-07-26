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26 июля 2017, 21:40 | Водные | Чемпионат.com

Россия — вторая в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта после 13-го дня

В Будапеште завершились соревнования в рамках 13-го дня чемпионата мира по водным видам спорта.

Сборная России в среду, 26 июля, осталась без наград. Вероника Попова стала четвёртой в финале на дистанции 200 метров вольным стилем, а Кирилл Пригода финишировал седьмым в плавании на 50 метров брассом. В смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров сборная России заняла шестое место.

В общекомандном медальном зачёте лидирует сборная Китая, на втором месте располагается Россия.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Общекомандный медальный зачёт. После 13-го дня

1. Китай — 25 медали (12 золотых, 9 серебряных, 4 бронзовые).
2. Россия — 16 (8, 3, 5).
3. США — 22 (7, 9, 6).
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