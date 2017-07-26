Сборная России в среду, 26 июля, осталась без наград. Вероника Попова стала четвёртой в финале на дистанции 200 метров вольным стилем, а Кирилл Пригода финишировал седьмым в плавании на 50 метров брассом. В смешанной комбинированной эстафете 4×100 метров сборная России заняла шестое место.



В общекомандном медальном зачёте лидирует сборная Китая, на втором месте располагается Россия.



Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Общекомандный медальный зачёт. После 13-го дня



1. Китай — 25 медали (12 золотых, 9 серебряных, 4 бронзовые).

2. Россия — 16 (8, 3, 5).

3. США — 22 (7, 9, 6).