Бюджет ЧМ по водным видам спорта-2019 в Кванджу составит 149,6 миллиона долларов

При этом отмечается, что для турнира (12 июля — 11 августа, включая турнир «Мастерс») не будут возводиться новые постоянного формата спортивные сооружения. Часть будет обновлена, остальные будут представлены временными конструкциями. Для плавания и прыжков в воду будет использоваться бассейн университета Намбу, который строился к Универсиаде 2015 года. На данный момент объект может принять 3290 зрителей, количество посадочных мест планируется увеличить до 11 тысяч.

Предполагается, что заплывы на открытой воде будут проводиться на озере Чансон. Соревнования по плаванию на открытой воде на этом объекте смогут посетить 2 тысячи зрителей.

Для соревнований по синхронному плаванию, водному поло и хайдайвингу будут возведены временные конструкции.