Маглионе намерен до конца доработать свой срок на посту президента FINA

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81-летний Маглионе в субботу сохранил за собой пост президента FINA, победив на выборах единственного конкурента — главу Европейской лиги плавания итальянца Паоло Барелли.

«Вы, должно быть, сошли с ума, — ответил Маглионе на вопрос, действительно ли он собирается оставить свой пост через год и передать свои полномочия первому вице-президенту организации. — Я был избран на четыре года и уважаю решение национальных федераций, 90 процентов которых поддержали меня на выборах».

Маглионе был избран президентом FINA в 2009 году, четырьмя годами позднее срок его полномочий был пролонгирован.