Маглионе намерен до конца доработать свой срок на посту президента FINA
БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Уругваец Хулио Маглионе не намерен покидать пост президента Международной федерации плавания (FINA) до истечения срока своих полномочий. Об этом он заявил на
пресс-конференции по итогам конгресса FINA. на котором он был избран на новый четырехлетний срок.
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81-летний Маглионе в субботу сохранил за собой пост президента FINA, победив на выборах единственного конкурента — главу Европейской лиги плавания итальянца Паоло Барелли.
«Вы, должно быть, сошли с ума, — ответил Маглионе на вопрос, действительно ли он собирается оставить свой пост через год и передать свои полномочия первому
Маглионе был избран президентом FINA в 2009 году, четырьмя годами позднее срок его полномочий был пролонгирован.
Уругваец также является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и
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